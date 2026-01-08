الاحتجاجات الإيرانية مستمرة.. دعوات لضبط النفس وسط تزايد القمع

دعا الخميس، إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في التعامل مع الاحتجاجات.



يأتي ذلك، مع دخول الاحتجاجات يومها في ، وسط تقارير عن مواجهات في مناطق عدة.



وقال في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني: "يجب تجنّب أي سلوك عنيف أو قسري"، داعيا إلى "أقصى درجات ضبط النفس" و"الحوار والتواصل والاستماع إلى مطالب الشعب".



بدورها، أعلنت منظمة "إيران هيومن رايتس" التي تتخذ من مقرا، الخميس، أن قتلت 45 متظاهرا على الأقل من بينهم 8 قاصرين، أثناء قمع الاحتجاجات التي انطلقت نهاية كانون الأول.



وذكرت المنظمة، أن يوم الأربعاء كان الأكثر دموية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل 12 يوما، إذ قُتل فيه 13 متظاهرا.



المنظمة محمود أميري مقدم: "تُظهر الأدلة أن نطاق القمع أصبح أكثر عنفا واتساعا يوما بعد يوم"، متحدثا عن إصابة المئات بجروح وتوقيف ألفي متظاهر.

في المقابل، كشفت حصيلة نشرتها وكالة "فرانس برس" استنادا إلى تقارير لوسائل إعلام في إيران وتصريحات رسمية، عن مقتل 21 شخصا منذ بدء الاحتجاجات من بينهم عناصر أمن. (ارم نيوز)