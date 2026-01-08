إسرائيل: ملادينوف سيقود تنفيذ ترتيبات سياسية وأمنية في قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف اختير لتولي منصب لـ"مجلس السلام"، الذي أطلقه الرئيس الأمريكي ، والمكلّف بالإشراف على مسار عملية السلام في قطاع غزة.



وقال نتنياهو إن ملادينوف، المبعوث الأممي السابق إلى ، جرى اختياره ليكون المدير العام المعيّن للمجلس، وذلك عقب اجتماع جمعهما في القدس، إذ نشر مكتب نتنياهو بيانًا تضمن صورًا للقاء ومقطع فيديو قصيرًا، دون صوت، يظهر مصافحة بين الجانبين.



ويُعد هذا التعيين خطوة متقدمة في خطة للسلام في الشرق الأوسط، التي تعثرت منذ التوصل إلى وقف إطلاق نار في شهر تشرين الأول، أنهى أكثر من عامين من القتال بين وحركة ".



وأوضح نتنياهو أن ملادينوف سيتولى الإشراف على تنفيذ المرحلة الثانية، والأكثر تعقيدًا، من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تشمل ترتيبات سياسية وأمنية واسعة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".



ولم يصدر بعد تأكيد رسمي من ، غير أن مسؤولًا أمريكيًا رفيعًا، طلب عدم هويته، أكد أن إدارة ترامب اختارت ملادينوف ليكون المسؤول التنفيذي اليومي للمجلس على الأرض.



وبحسب الخطة الأمريكية، من المقرر أن يشرف "مجلس السلام" على تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية جديدة، ونزع سلاح حماس، ونشر قوة أمنية دولية، إضافة إلى انسحابات إضافية للقوات ، وبدء عملية إعادة إعمار واسعة في قطاع غزة.



ومن المتوقع أن يعلن ترامب عن أعضاء المجلس في وقت لاحق من شهر كانون الثاني الجاري، على أن يتولى ملادينوف تمثيلهم ميدانيًا. (ارم نيوز)



