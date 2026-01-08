"حتى إشعار آخر"... فرض حظر تجوّل في عدة أحياء في مدينة حلب

أعلنت السلطات عن فرض حظر للتجول في عدة أحياء في مدينة حلب "حتى إشعار آخر".



وبحسب السورية " "، قالت في محافظة حلب: "نعلن فرض حظر تجوال كامل في أحياء والشيخ مقصود وبني زيد والسريان والهلك والميدان، بدءاً من مساء الخميس وحتى إشعار آخر".



