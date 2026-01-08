تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
"حتى إشعار آخر"... فرض حظر تجوّل في عدة أحياء في مدينة حلب
Lebanon 24
08-01-2026
|
14:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات
السورية
عن فرض حظر للتجول في عدة أحياء في مدينة حلب "حتى إشعار آخر".
وبحسب
وكالة الأنباء
السورية "
سانا
"، قالت
قيادة الأمن الداخلي
في محافظة حلب: "نعلن فرض حظر تجوال كامل في أحياء
الأشرفية
والشيخ مقصود وبني زيد والسريان والهلك والميدان، بدءاً من مساء الخميس وحتى إشعار آخر".
Advertisement
تابع
