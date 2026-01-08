تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

100 ألف دولار لكلّ شخص... هذه خطّة أميركا لضمّ غرينلاند

Lebanon 24
08-01-2026 | 14:59
A-
A+
Doc-P-1465755-639035065689691819.jpg
Doc-P-1465755-639035065689691819.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت 4 مصادر مطلعة، إن مسؤولين أميركيين بحثوا إرسال مبالغ لسكان غرينلاند كجزء من محاولة لإقناعهم بالانفصال عن الدنمارك وربما الانضمام إلى الولايات المتحدة.

وقال اثنان من المصادر، انه على الرغم من أن المبلغ الدقيق بالدولار واللوجستيات المتعلقة بأي دفعة لا تزال غير واضحة، فقد ناقش المسؤولون الأميركيون، بمن فيهم مسؤولون في البيت الأبيض، أرقاماً تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دولار لكلّ شخص. (الامارات 24)
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام يُعلن اليوم مشروع الفجوة المالية: إعادة 100 ألف دولار لكل مودع
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مسار معقّد لاقرار قانون الفجوة المالية حكوميا: 18 مليار دولار كلفة أول 100 ألف دولار
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع توزيع الخسائر أمام الحكومة غدا : 100 ألف دولار على 4 سنوات والودائع بالسندات
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة تقر الاثنين قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: 100 ألف دولار للوديعة وشطب رساميل المصارف
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

البيت الأبيض

الامارات

بيت الأب

غرين

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:24 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2026-01-08
Lebanon24
16:48 | 2026-01-08
Lebanon24
16:24 | 2026-01-08
Lebanon24
16:08 | 2026-01-08
Lebanon24
16:00 | 2026-01-08
Lebanon24
15:50 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24