تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

التحركات الإسرائيلية في القرن الإفريقي تثير رفضًا دوليًا واسعًا

Lebanon 24
08-01-2026 | 15:13
A-
A+

Doc-P-1465760-639035073734357116.webp
Doc-P-1465760-639035073734357116.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت 22 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي رفضاً دولياً واسعاً للتحركات الإسرائيلية في منطقة القرن الإفريقي، واعتراف تل أبيب بـ"أرض الصومال".

وأصدر وزراء خارجية السعودية، مصر، الجزائر، بنغلاديش، جزر القمر، جيبوتي، جامبيا، إندونيسيا، إيران، الأردن، الكويت، ليبيا، المالديف، نيجيريا، سلطنة عُمان، باكستان، فلسطين، قطر، الصومال، السودان، تركيا، واليمن، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي، بياناً مشتركاً أكدوا فيه موقفهم الصادر بتاريخ 27 كانون الأول 2025، الرافض للاعتراف الإسرائيلي بالإقليم.

وأعرب الوزراء عن إدانتهم الشديدة للزيارة الأخيرة لوزير خارجية إسرائيل للإقليم، مؤكدين أنها تُعد انتهاكاً واضحاً لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها، وتقويضاً للقواعد الدولية المستقرة وميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الوزراء دعمهم الثابت لوحدة الصومال، مشددين على أن تشجيع الأجندات الانفصالية أمر غير مقبول وينطوي على مخاطر تفاقم التوترات في منطقة هشة. وطالب البيان إسرائيل بالاحترام الكامل لسيادة الصومال والوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، مع التشديد على ضرورة "سحب الاعتراف الإسرائيلي فوراً". وأكدوا الالتزام بمواصلة دعم التدابير الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها مقديشو لصون استقرارها.
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، الخميس، في تصريح خاص لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" وزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للإقليم تمثل "تطوراً شديد الخطورة"، مشدداً على أنه إجراء غير مبرر وغير شرعي "لا يمكن القبول به أو التساهل معه".

أوضح عبد العاطي أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للأراضي الصومالية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً على وحدة الموقف الإفريقي لمواجهة هذا الإجراء الأحادي الذي يهدد الأمن والسلم في القارة.

وأضاف: "هذه أمور شديدة الخطورة لا يمكن السكوت عليها لأنها تمس أمن الملاحة في البحر الأحمر، وورثنا عن الآباء المؤسسين قدسية الحدود"، محذراً من أن الاعتراف الإسرائيلي سيؤدي لحالة من عدم الاستقرار تنعكس على المنطقة بأكملها.

وأعلن وزير الخارجية المصري عن مشاركته في مؤتمر مرتقب بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال يومين، يهدف إلى حشد موقف دولي واسع ضد هذا الاعتراف غير الشرعي، والتأكيد على احترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة كعناصر أساسية لتحقيق الاستقرار العالمي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي ناقش في اتصال مع نظيره التركي هاكان فيدان الأوضاع في غزة واليمن وكذلك التطورات في منطقة القرن الإفريقي
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: مشهد من فيلم "الست" حول سيرة أم كلثوم يثير جدلًا واسعًا
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 23 قرناً.. ألمع مذنَّب في القرن العشرين سيعود إلى النظام الشمسي
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
انسحاب أمريكي واسع من منظمات دولية بقرار من ترامب
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

السعودية

إسرائيل

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:24 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2026-01-08
Lebanon24
16:48 | 2026-01-08
Lebanon24
16:24 | 2026-01-08
Lebanon24
16:08 | 2026-01-08
Lebanon24
16:00 | 2026-01-08
Lebanon24
15:50 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24