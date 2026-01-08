التحركات الإسرائيلية في القرن الإفريقي تثير رفضًا دوليًا واسعًا

أعلنت 22 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي رفضاً دولياً واسعاً للتحركات في منطقة القرن الإفريقي، واعتراف تل أبيب بـ"أرض الصومال".



وأصدر وزراء خارجية ، مصر، الجزائر، بنغلاديش، جزر القمر، جيبوتي، جامبيا، إندونيسيا، ، الأردن، الكويت، ليبيا، المالديف، نيجيريا، سلطنة عُمان، باكستان، فلسطين، قطر، الصومال، السودان، ، واليمن، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي، بياناً مشتركاً أكدوا فيه موقفهم الصادر بتاريخ 27 كانون الأول 2025، الرافض للاعتراف بالإقليم.



وأعرب الوزراء عن إدانتهم الشديدة للزيارة الأخيرة لوزير خارجية للإقليم، مؤكدين أنها تُعد انتهاكاً واضحاً لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها، وتقويضاً للقواعد الدولية المستقرة وميثاق .



وجدد الوزراء دعمهم الثابت لوحدة الصومال، مشددين على أن تشجيع الأجندات الانفصالية أمر غير مقبول وينطوي على مخاطر تفاقم التوترات في منطقة هشة. وطالب البيان إسرائيل بالاحترام الكامل لسيادة الصومال والوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، مع التشديد على ضرورة "سحب الاعتراف الإسرائيلي فوراً". وأكدوا الالتزام بمواصلة دعم التدابير الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها مقديشو لصون استقرارها.

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، المصري، الخميس، في تصريح خاص لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" وزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للإقليم تمثل "تطوراً شديد الخطورة"، مشدداً على أنه إجراء غير مبرر وغير شرعي "لا يمكن القبول به أو التساهل معه".



أوضح عبد العاطي أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للأراضي الصومالية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً على وحدة الموقف الإفريقي لمواجهة هذا الإجراء الأحادي الذي يهدد الأمن والسلم في القارة.



وأضاف: "هذه أمور شديدة الخطورة لا يمكن السكوت عليها لأنها تمس أمن الملاحة في البحر الأحمر، وورثنا عن الآباء المؤسسين قدسية الحدود"، محذراً من أن الاعتراف الإسرائيلي سيؤدي لحالة من عدم الاستقرار تنعكس على المنطقة بأكملها.



وأعلن وزير الخارجية المصري عن مشاركته في مؤتمر مرتقب بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال يومين، يهدف إلى حشد موقف دولي واسع ضد هذا الاعتراف غير الشرعي، والتأكيد على احترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة كعناصر أساسية لتحقيق الاستقرار العالمي.

