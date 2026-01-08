خوفاً من أيّ هجوم سوريّ مباغت... ماذا تُنشىء إسرائيل في الجولان؟

قالت " " في تقرير، إن تقوم بإنشاء عائق عميق ضدّ المركبات وضدّ تسلل الأفراد يمكنه تعطيل أي هجوم مباغت من بشكل كبير على غرار ما حصل في 7 تشرين الاول 2023.



وذكرت المؤسسة أن "هذه الإجراءات تشكل عامل ردع، وتوفر قدرا من الحماية لمستوطنات الجولان، وما لا يقل أهمية عن ذلك، أنها تشكل ورقة تفاوض في أي مفاوضات مستقبلية مع النظام السوري الذي يرغب بشدة في إزالة هذه المواقع من أراضيه ذات السيادة". (روسيا اليوم)