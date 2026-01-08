تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الرئاسة السورية: الشرع وأردوغان يتفقان على تعزيز الاستقرار وحماية المدنيين

Lebanon 24
08-01-2026 | 16:48
A-
A+
Doc-P-1465783-639035130821368533.jpeg
Doc-P-1465783-639035130821368533.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وجرى بحث مستجدات الساحة السورية وسبل تعزيز الاستقرار.
 
وأكد الشرع الثوابت الوطنية السورية، وفي مقدمتها بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وشدد على ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي تعيق مسار إعادة الإعمار، مع التأكيد على أن الأولوية الراهنة هي حماية المدنيين وتأمين محيط مدينة حلب.
 
من جانبه، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود تعزيز الاستقرار والتنسيق بين مؤسسات البلدين لضمان تنفيذ التفاهمات المشتركة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة السورية: الشرع شدد على إدانة سوريا لهجوم تدمر وعلى التزامها بالحفاظ على الأمن وتعزيز الاستقرار بالمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: الجانب الأميركي أكد دعمه للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة اليمنية: سنتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين وضمان حرية التنقل في عدن
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"سانا": الرئيس أحمد الشرع بحث هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان مستجدات الساحة السورية وسبل تعزيز الاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24

رجب طيب أردوغان

الساحة السورية

إعادة الإعمار

سيادة الدولة

طيب أردوغان

أحمد الشرع

الدولة على

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2026-01-08
Lebanon24
16:24 | 2026-01-08
Lebanon24
16:08 | 2026-01-08
Lebanon24
16:00 | 2026-01-08
Lebanon24
15:50 | 2026-01-08
Lebanon24
15:17 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24