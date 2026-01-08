الرئاسة السورية: الشرع وأردوغان يتفقان على تعزيز الاستقرار وحماية المدنيين

أعلنت الرئاسة أن الرئيس أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره ، وجرى بحث مستجدات وسبل تعزيز الاستقرار.

وأكد الثوابت الوطنية السورية، وفي مقدمتها بسط على كامل أراضيها، وشدد على ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي تعيق مسار ، مع التأكيد على أن الأولوية الراهنة هي حماية المدنيين وتأمين محيط مدينة حلب.

من جانبه، أكد دعم بلاده لجهود تعزيز الاستقرار والتنسيق بين مؤسسات البلدين لضمان تنفيذ التفاهمات المشتركة.