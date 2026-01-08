تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
-9
o
بشري
10
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ترامب: الولايات المتحدة ستشن ضربات برية ضد كارتيلات المخدرات
Lebanon 24
08-01-2026
|
23:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي،
دونالد ترامب
أن
الولايات المتحدة
ستشن ضربات برية ضد كارتيلات المخدرات، دون تحديد مكانها، بعد
الغارات
التي استهدفت قوارب في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
وقال
ترامب
في مقابلة على قناة "
فوكس نيوز
": "سنبدأ ضربات برية ضد الكارتيلات، التي تسيطر على
المكسيك
. من المحزن جدا رؤية ومشاهدة ما يحدث في
هذا البلد
".
وكشف ترامب، أن زعيمة
المعارضة
الفنزويلية الحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2025، ماريا كورينا ماتشادو، يفترض أن تأتي إلى
واشنطن
الأسبوع المقبل، وأكد أنه "يتطلع" إلى لقائها.
اضاف: "فهمت أنها ستأتي في وقت ما الأسبوع المقبل. أتطلع إلى لقائها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: الولايات المتحدة ستبدأ تنفيذ ضربات برية ضد كارتيلات المخدرات
Lebanon 24
ترامب: الولايات المتحدة ستبدأ تنفيذ ضربات برية ضد كارتيلات المخدرات
09/01/2026 09:57:03
09/01/2026 09:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الولايات المتحدة شنت ضربات ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي جرى اعتقاله واقتياده خارج فنزويلا
Lebanon 24
ترامب: الولايات المتحدة شنت ضربات ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي جرى اعتقاله واقتياده خارج فنزويلا
09/01/2026 09:57:03
09/01/2026 09:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز": ترامب يقول إنه قد يشن ضربات ضد المكسيك إذا كان من شأنها وقف تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة
Lebanon 24
"رويترز": ترامب يقول إنه قد يشن ضربات ضد المكسيك إذا كان من شأنها وقف تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة
09/01/2026 09:57:03
09/01/2026 09:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تستهدف عصابات المخدرات.. ترامب يُهدد بشن ضربات برية "قريبا" في أميركا اللاتينية
Lebanon 24
تستهدف عصابات المخدرات.. ترامب يُهدد بشن ضربات برية "قريبا" في أميركا اللاتينية
09/01/2026 09:57:03
09/01/2026 09:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
المحيط الهادئ
فوكس نيوز
هذا البلد
المعارضة
المكسيك
الغارات
تابع
قد يعجبك أيضاً
زعيم كوريا الشمالية يعلن دعمه الكامل وغير المشروط لسياسات بوتين
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية يعلن دعمه الكامل وغير المشروط لسياسات بوتين
01:30 | 2026-01-09
09/01/2026 01:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني يكشف لأول مرة عن ضحايا الاحتجاجات ويتهم عملاء أجانب بإشعال العنف!
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني يكشف لأول مرة عن ضحايا الاحتجاجات ويتهم عملاء أجانب بإشعال العنف!
01:21 | 2026-01-09
09/01/2026 01:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من قوات اتحادية في بورتلاند وإصابة شخصين
Lebanon 24
إطلاق نار من قوات اتحادية في بورتلاند وإصابة شخصين
01:12 | 2026-01-09
09/01/2026 01:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في منشور.. برّاك يعلّق على أحداث سوريا!
Lebanon 24
في منشور.. برّاك يعلّق على أحداث سوريا!
01:07 | 2026-01-09
09/01/2026 01:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"نسيج الحياة".. إسرائيل تطلق خطة استيطانية خطيرة في شرق القدس (صور)
Lebanon 24
"نسيج الحياة".. إسرائيل تطلق خطة استيطانية خطيرة في شرق القدس (صور)
00:33 | 2026-01-09
09/01/2026 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
12:43 | 2026-01-08
08/01/2026 12:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
09:44 | 2026-01-08
08/01/2026 09:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:57 | 2026-01-08
08/01/2026 12:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:30 | 2026-01-09
زعيم كوريا الشمالية يعلن دعمه الكامل وغير المشروط لسياسات بوتين
01:21 | 2026-01-09
التلفزيون الإيراني يكشف لأول مرة عن ضحايا الاحتجاجات ويتهم عملاء أجانب بإشعال العنف!
01:12 | 2026-01-09
إطلاق نار من قوات اتحادية في بورتلاند وإصابة شخصين
01:07 | 2026-01-09
في منشور.. برّاك يعلّق على أحداث سوريا!
00:33 | 2026-01-09
"نسيج الحياة".. إسرائيل تطلق خطة استيطانية خطيرة في شرق القدس (صور)
00:25 | 2026-01-09
بعدما توّقع نشاط زلزالي مدمر مطلع عام 2026.. علماء يُهاجمون الراصد الهولندي الشهير
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 09:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 09:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
09/01/2026 09:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24