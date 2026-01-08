ترامب: الولايات المتحدة ستشن ضربات برية ضد كارتيلات المخدرات

أعلن الرئيس الأميركي، أن ستشن ضربات برية ضد كارتيلات المخدرات، دون تحديد مكانها، بعد التي استهدفت قوارب في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.





وقال في مقابلة على قناة " ": "سنبدأ ضربات برية ضد الكارتيلات، التي تسيطر على . من المحزن جدا رؤية ومشاهدة ما يحدث في ".





وكشف ترامب، أن زعيمة الفنزويلية الحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2025، ماريا كورينا ماتشادو، يفترض أن تأتي إلى الأسبوع المقبل، وأكد أنه "يتطلع" إلى لقائها.





اضاف: "فهمت أنها ستأتي في وقت ما الأسبوع المقبل. أتطلع إلى لقائها".

Advertisement