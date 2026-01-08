تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
واشنطن تدعو إلى تهدئة الاشتباكات في حلب
Lebanon 24
08-01-2026
|
23:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت
الولايات المتحدة
، يوم الخميس، إلى إنهاء الاشتباكات الدائرة بين القوات الحكومية وقوات
سوريا
الديمقراطية
"قسد" في مدينة حلب شمالي سوريا.
وقال توم برّاك، مبعوث الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الخاص إلى سوريا، إن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون للإسهام في الجهود الرامية إلى تهدئة التوتر بين القوات الحكومية والقوات
الكردية
التي تضم قوات سوريا الديمقراطية.
وذكر براك في منشور على منصة إكس: "نوجه نداء عاجلا إلى قيادة الحكومة
السورية
وقوات سوريا الديمقراطية والسلطات المحلية في المناطق التي يديرها
الأكراد
، وجميع الأطراف المسلحة على الأرض: أوقفوا الأعمال القتالية، وأنهوا التوتر فورا، والتزموا بتهدئة التصعيد".
