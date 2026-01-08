واشنطن تدعو إلى تهدئة الاشتباكات في حلب

دعت ، يوم الخميس، إلى إنهاء الاشتباكات الدائرة بين القوات الحكومية وقوات "قسد" في مدينة حلب شمالي سوريا.



وقال توم برّاك، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى سوريا، إن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون للإسهام في الجهود الرامية إلى تهدئة التوتر بين القوات الحكومية والقوات التي تضم قوات سوريا الديمقراطية.



وذكر براك في منشور على منصة إكس: "نوجه نداء عاجلا إلى قيادة الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية والسلطات المحلية في المناطق التي يديرها ، وجميع الأطراف المسلحة على الأرض: أوقفوا الأعمال القتالية، وأنهوا التوتر فورا، والتزموا بتهدئة التصعيد".





