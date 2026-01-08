رئيسة فنزويلا بالوكالة: لسنا تابعين ولا خاضعين للولايات المتحدة

شددت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة على أن بلادها "ليست خاضعة" للولايات المتحدة، وذلك بعد إطاحة بسلفها في 3 كانون الثاني.وقالت أمس الخميس خلال مراسم تكريمية للضحايا الذين قتلوا خلال الهجوم الأميركي على كراكاس: "نحن لسنا تابعين ولا خاضعين"، مشددة على "الولاء للرئيس نيكولاس الذي اختُطف".وأضافت: "هنا، لم يستسلم أحد. هنا، كان هناك قتال قتال من أجل هذا الوطن".وتفيد الأرقام الرسمية بأن 100 شخص على الأقل قُتلوا خلال الهجوم.وكانت الفنزويلية قد أقرت، الأربعاء، بإصابة الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال الهجوم الأميركي، فضلا عن وقوع عشرات الضحايا، بينهم مدنيون.