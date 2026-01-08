تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

رئيسة فنزويلا بالوكالة: لسنا تابعين ولا خاضعين للولايات المتحدة

Lebanon 24
08-01-2026 | 23:36
شددت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز على أن بلادها "ليست خاضعة" للولايات المتحدة، وذلك بعد إطاحة واشنطن بسلفها نيكولاس مادورو في 3 كانون الثاني.

وقالت رودريغيز أمس الخميس خلال مراسم تكريمية للضحايا الذين قتلوا خلال الهجوم الأميركي على كراكاس: "نحن لسنا تابعين ولا خاضعين"، مشددة على "الولاء للرئيس نيكولاس مادورو الذي اختُطف".

وأضافت: "هنا، لم يستسلم أحد. هنا، كان هناك قتال  قتال من أجل هذا الوطن".

وتفيد الأرقام الرسمية بأن 100 شخص على الأقل قُتلوا خلال الهجوم.

وكانت وزارة الداخلية الفنزويلية قد أقرت، الأربعاء، بإصابة الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال الهجوم الأميركي، فضلا عن وقوع عشرات الضحايا، بينهم مدنيون.
 
نيكولاس مادورو

وزارة الداخلية

ديلسي رودريغيز

الفنزويلي

رودريغيز

فنزويلية

واشنطن

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24