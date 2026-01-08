تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
وقف إطلاق النار في حلب ليلا.. ومهلة 6 ساعات "لخروج المسلحين"

Lebanon 24
08-01-2026 | 23:36
في آخر تطورات مدينة حلي السورية، أعلنت وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في أحياء المدينة من الساعة الثالثة ليلة الجمعة بالتوقيت المحلي، وأمهلت المجموعات المسلحة فيها ست ساعات للانسحاب.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها بشأن التصعيد العسكري في مدينة حلب: "إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، وذلك اعتبارا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل".

وتابع البيان: "يطلب من المجموعات المسلحة في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد مغادرة المنطقة بدءا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل، وتنتهي المهلة في تمام الساعة 09:00 صباحا من يوم الجمعة".

وأضاف البيان أنه "يسمح للمسلحين المغادرين بحمل سلاحهم الفردي الخفيف فقط، ويتعهد الجيش العربي السوري بتأمين مرافقتهم وضمان عبورهم بأمان تام حتى وصولهم إلى مناطق شمال شرق البلاد".

وأكدت الوزارة، أن "هذا الإجراء يهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية في هذه الأحياء، تمهيدا لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، وكذلك تمكين الأهالي الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم قسرا من العودة إليها، لاستئناف حياتهم الطبيعية في أجواء من الأمن والاستقرار".

وشددت الوزارة على ضرورة "الالتزام الدقيق بالمهلة المحددة، ضمانا لسلامة الجميع ومنعا لأي احتكاك ميداني".

كما ذكرت أن قوى الأمن الداخلي "تتولى، بالتنسيق مع هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، ترتيب آلية خروج المجموعات المسلحة من الأحياء باتجاه شمال شرق سوريا".
قوى الأمن الداخلي

وزارة الدفاع

هيئة العمل

شرق سوريا

الأشرفية

شمال شرق

السورية

بني زيد

