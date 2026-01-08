بريطانيا تستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد منصة "إكس" تشمل الحظر والغرامات الضخمة!

ذكرت صحيفة " تلغراف" أن المتحدة قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق منصة "إكس"، بما في ذلك حظرها، بسبب الصور الفاضحة التي ينتجها روبوت "غروك" باستخدام .



وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر حكومية أن هذه الإجراءات تُدرس في إطار "قانون الأمان على الإنترنت"، وقد تشمل فرض غرامات تصل إلى مليارات الجنيهات الإسترلينية أو حظر الوصول إلى الشبكة الاجتماعية داخل المملكة المتحدة.

وبحسب المعلومات، يتعلق الأمر بالصور الفاضحة التي ينتجها روبوت "غروك" بناء على طلب المستخدمين، والتي تستهدف النساء والأطفال، والتي تعرف أيضا بـ"الصور المزيفة العميقة" (Deepfakes)، وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الصور أثرت بالفعل على شخصيات عامة بارزة، بما في ذلك كاثرين أميرة ويلز، ومشاهير، وأعضاء في والنواب.وأكد رئيس الوزراء ، كير ستارمر، في مقابلة إذاعية أنه كلف هيئة تنظيم الإعلام "أوفكوم" (Ofcom) بدراسة جميع الخيارات الممكنة للتصدي للمشكلة.وقال ستارمر: "يجب على منصة إكس السيطرة على الوضع، وتحظى Ofcom بدعمنا الكامل لاتخاذ إجراءات بهذا الأمر. هذا خطأ. إنه غير قانوني. ولن نتسامح معه ".يأتي هذا التهديد البريطاني في أعقاب تحرك سابق للمفوضية الأوروبية، التي اتهمت في 8 يناير منصة "إكس" بأنها تتيح لمستخدمي "غروك" إنشاء محتوى معاد للسامية ومحتوى يشجع على التحرش الجنسي بالأطفال.وأصدرت المفوضية توجيها للمنصة بالاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بهذه الشبكة العصبية حتى نهاية عام 2026، وهو إجراء يُفسر على أنه تمهيد لتقديم اتهامات قانونية جديدة. (روسيا اليوم)