تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

زعيم فصيل متمرد في كولومبيا يدعو لتشكيل "جبهة عظيمة" ضد أميركا!

Lebanon 24
09-01-2026 | 00:18
A-
A+
Doc-P-1465849-639035400642825267.webp
Doc-P-1465849-639035400642825267.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعا إيفان مورديسكو، زعيم فصيل متمرد منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" المنحلة، إلى تشكيل جبهة تمرد لمواجهة "الأعداء" و"كل أشكال العدوان الإمبريالي".


ووجه مورديسكو، أحد أبرز المطلوبين في كولومبيا، الدعوة أيضًا إلى قادة المجموعات المتمردة الأخرى لعقد اجتماع لمناقشة اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.


وقال مورديسكو في مقطع فيديو أرسل لوسائل الإعلام "اليوم نواجه عدوا مشتركا. ندعوكم بشكل عاجل إلى قمة لقادة المجموعات المتمردة من كولومبيا ومن سائر أنحاء أميركا اللاتينية".


 وأضاف أنه يجب على المجموعات المتمردة المتنافسة العمل معا ضد "كل أشكال العدوان الإمبريالي".


ومضي قائلا "لنشكّل جبهة تمرد عظيمة لصد أعدائنا". (سكاي نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يدعو أمام الكنيست لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين الاول "بتوافق واسع"
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الكوبي يدعو أميركا اللاتينية الى "رصّ الصفوف" بعد اعتقال مادورو
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"عملية كاراكاس" :جبهة طهران في الواجهة
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد هجوم دموي… المتمردون في كولومبيا يعلنون هدنة من طرف واحد
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

وسائل الإعلام

سكاي نيوز

الفنزويلي

سكاي نيو

مادورو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:30 | 2026-01-09
Lebanon24
01:21 | 2026-01-09
Lebanon24
01:12 | 2026-01-09
Lebanon24
01:07 | 2026-01-09
Lebanon24
00:33 | 2026-01-09
Lebanon24
00:25 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24