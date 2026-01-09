زعيم فصيل متمرد في كولومبيا يدعو لتشكيل "جبهة عظيمة" ضد أميركا!

دعا مورديسكو، زعيم فصيل متمرد منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" المنحلة، إلى تشكيل جبهة تمرد لمواجهة "الأعداء" و"كل أشكال العدوان الإمبريالي".





ووجه مورديسكو، أحد أبرز المطلوبين في ، الدعوة أيضًا إلى قادة المجموعات المتمردة الأخرى لعقد اجتماع لمناقشة اعتقال للرئيس .





وقال مورديسكو في مقطع فيديو أرسل لوسائل الإعلام "اليوم نواجه عدوا مشتركا. ندعوكم بشكل عاجل إلى قمة لقادة المجموعات المتمردة من كولومبيا ومن سائر أنحاء أميركا اللاتينية".





وأضاف أنه يجب على المجموعات المتمردة المتنافسة العمل معا ضد "كل أشكال العدوان الإمبريالي".





ومضي قائلا "لنشكّل جبهة تمرد عظيمة لصد أعدائنا". (سكاي نيوز)

