تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

التلفزيون الإيراني يكشف لأول مرة عن ضحايا الاحتجاجات ويتهم عملاء أجانب بإشعال العنف!

Lebanon 24
09-01-2026 | 01:21
A-
A+
Doc-P-1465871-639035439874495216.webp
Doc-P-1465871-639035439874495216.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كسر التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الجمعة، صمته بشأن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الليل، مؤكداً وقوع ضحايا، واصفاً المتورطين بأنهم "عملاء إرهابيون" تابعون للولايات المتحدة وإسرائيل أشعلوا الحرائق وأثاروا أعمال العنف.

وجاء هذا التقرير المقتضب ضمن نشرة أخبار الثامنة صباحاً، كأول تصريح رسمي عن التظاهرات.

وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات تسببت في وقوع ضحايا، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وقال أيضاً إن الاحتجاجات شهدت "إضرام النيران في سيارات المواطنين الخاصة والدراجات النارية والأماكن العامة مثل المترو وشاحنات الإطفاء والحافلات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ احتجاجات عام
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة طهران: اعتقال عميل للموساد بين مثيري الشغب في الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: لا صحة للأنباء المتداولة عن اختبار صاروخي في أجواء إيران
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
لأوّل مرّة... نيكول سابا تكشف عن وجه إبنتها (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24

إسرائيل

أخبار

إيران

إيرا

بيون

هرات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:30 | 2026-01-09
Lebanon24
01:12 | 2026-01-09
Lebanon24
01:07 | 2026-01-09
Lebanon24
00:33 | 2026-01-09
Lebanon24
00:25 | 2026-01-09
Lebanon24
00:22 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24