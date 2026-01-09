تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
-9
o
بشري
10
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
التلفزيون الإيراني يكشف لأول مرة عن ضحايا الاحتجاجات ويتهم عملاء أجانب بإشعال العنف!
Lebanon 24
09-01-2026
|
01:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
كسر التلفزيون الرسمي
الإيراني
، اليوم الجمعة، صمته بشأن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الليل، مؤكداً وقوع ضحايا، واصفاً المتورطين بأنهم "عملاء إرهابيون" تابعون للولايات المتحدة وإسرائيل أشعلوا الحرائق وأثاروا أعمال العنف.
وجاء هذا التقرير المقتضب ضمن نشرة
أخبار
الثامنة صباحاً، كأول تصريح رسمي عن التظاهرات.
وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات تسببت في وقوع ضحايا، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.
وقال أيضاً إن الاحتجاجات شهدت "إضرام النيران في سيارات المواطنين الخاصة والدراجات النارية والأماكن العامة مثل المترو وشاحنات الإطفاء والحافلات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ احتجاجات عام
Lebanon 24
إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ احتجاجات عام
09/01/2026 09:58:35
09/01/2026 09:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة طهران: اعتقال عميل للموساد بين مثيري الشغب في الاحتجاجات
Lebanon 24
شرطة طهران: اعتقال عميل للموساد بين مثيري الشغب في الاحتجاجات
09/01/2026 09:58:35
09/01/2026 09:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: لا صحة للأنباء المتداولة عن اختبار صاروخي في أجواء إيران
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: لا صحة للأنباء المتداولة عن اختبار صاروخي في أجواء إيران
09/01/2026 09:58:35
09/01/2026 09:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة... نيكول سابا تكشف عن وجه إبنتها (فيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرّة... نيكول سابا تكشف عن وجه إبنتها (فيديو)
09/01/2026 09:58:35
09/01/2026 09:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل
أخبار
إيران
إيرا
بيون
هرات
تابع
قد يعجبك أيضاً
زعيم كوريا الشمالية يعلن دعمه الكامل وغير المشروط لسياسات بوتين
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية يعلن دعمه الكامل وغير المشروط لسياسات بوتين
01:30 | 2026-01-09
09/01/2026 01:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من قوات اتحادية في بورتلاند وإصابة شخصين
Lebanon 24
إطلاق نار من قوات اتحادية في بورتلاند وإصابة شخصين
01:12 | 2026-01-09
09/01/2026 01:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في منشور.. برّاك يعلّق على أحداث سوريا!
Lebanon 24
في منشور.. برّاك يعلّق على أحداث سوريا!
01:07 | 2026-01-09
09/01/2026 01:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"نسيج الحياة".. إسرائيل تطلق خطة استيطانية خطيرة في شرق القدس (صور)
Lebanon 24
"نسيج الحياة".. إسرائيل تطلق خطة استيطانية خطيرة في شرق القدس (صور)
00:33 | 2026-01-09
09/01/2026 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما توّقع نشاط زلزالي مدمر مطلع عام 2026.. علماء يُهاجمون الراصد الهولندي الشهير
Lebanon 24
بعدما توّقع نشاط زلزالي مدمر مطلع عام 2026.. علماء يُهاجمون الراصد الهولندي الشهير
00:25 | 2026-01-09
09/01/2026 12:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
12:43 | 2026-01-08
08/01/2026 12:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
09:44 | 2026-01-08
08/01/2026 09:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:57 | 2026-01-08
08/01/2026 12:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:30 | 2026-01-09
زعيم كوريا الشمالية يعلن دعمه الكامل وغير المشروط لسياسات بوتين
01:12 | 2026-01-09
إطلاق نار من قوات اتحادية في بورتلاند وإصابة شخصين
01:07 | 2026-01-09
في منشور.. برّاك يعلّق على أحداث سوريا!
00:33 | 2026-01-09
"نسيج الحياة".. إسرائيل تطلق خطة استيطانية خطيرة في شرق القدس (صور)
00:25 | 2026-01-09
بعدما توّقع نشاط زلزالي مدمر مطلع عام 2026.. علماء يُهاجمون الراصد الهولندي الشهير
00:22 | 2026-01-09
محادثات أميركية-دنماركية حول غرينلاند وسط سعي ترامب لتعزيز النفوذ
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 09:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 09:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
09/01/2026 09:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24