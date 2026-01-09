التلفزيون الإيراني يكشف لأول مرة عن ضحايا الاحتجاجات ويتهم عملاء أجانب بإشعال العنف!

كسر التلفزيون الرسمي ، اليوم الجمعة، صمته بشأن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الليل، مؤكداً وقوع ضحايا، واصفاً المتورطين بأنهم "عملاء إرهابيون" تابعون للولايات المتحدة وإسرائيل أشعلوا الحرائق وأثاروا أعمال العنف.



وجاء هذا التقرير المقتضب ضمن نشرة الثامنة صباحاً، كأول تصريح رسمي عن التظاهرات.



وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات تسببت في وقوع ضحايا، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.



وقال أيضاً إن الاحتجاجات شهدت "إضرام النيران في سيارات المواطنين الخاصة والدراجات النارية والأماكن العامة مثل المترو وشاحنات الإطفاء والحافلات".

Advertisement