عربي-دولي
فنزويلا تطلق سراح شخصيتين بارزتين من المعارضة
Lebanon 24
09-01-2026
|
02:58
أعلنت جماعة "فورو بينال" الحقوقية المحلية، وأظهرت مقاطع فيديو تداولها صحفيون فنزويليون، عن إطلاق سراح شخصيتين بارزتين من
المعارضة
السياسية ضمن مجموعة من المعتقلين يوم الخميس.
وشمل الإفراج السياسي إنريكي ماركيز (62 عامًا)، الذي كان يُعتبر من بين المرشحين الرئيسيين للمعارضة، إلى جانب إدموندو جونزاليس، الذي اعتُبر الفائز المحتمل بالانتخابات الرئاسية لعام 2024. كما أُفرج عن بياجيو بيلييري، زعيم حزب معارض ونائب
برلماني
ناقد للحكومة.
وأوضح
رئيس البرلمان
الفنزويلي
خورخي
رودريغيز
أن الحكومة البوليفارية ومؤسسات الدولة اتخذت هذا القرار "من أجل تعزيز التعايش السلمي"، مؤكدًا للصحافيين من مقر
البرلمان
أن "عمليات الإفراج هذه مستمرة"، دون تحديد عدد السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم.
