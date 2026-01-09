فنزويلا تطلق سراح شخصيتين بارزتين من المعارضة

أعلنت جماعة "فورو بينال" الحقوقية المحلية، وأظهرت مقاطع فيديو تداولها صحفيون فنزويليون، عن إطلاق سراح شخصيتين بارزتين من السياسية ضمن مجموعة من المعتقلين يوم الخميس.





وشمل الإفراج السياسي إنريكي ماركيز (62 عامًا)، الذي كان يُعتبر من بين المرشحين الرئيسيين للمعارضة، إلى جانب إدموندو جونزاليس، الذي اعتُبر الفائز المحتمل بالانتخابات الرئاسية لعام 2024. كما أُفرج عن بياجيو بيلييري، زعيم حزب معارض ونائب ناقد للحكومة.





وأوضح خورخي أن الحكومة البوليفارية ومؤسسات الدولة اتخذت هذا القرار "من أجل تعزيز التعايش السلمي"، مؤكدًا للصحافيين من مقر أن "عمليات الإفراج هذه مستمرة"، دون تحديد عدد السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم.

