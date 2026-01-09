الخطوط التركية تلغي كل رحلاتها بين إسطنبول وطهران اليوم

أعلنت ، الناقل الرسمي في ، إلغاء كل رحلاتها الخمس المقررة أساسا بين إسطنبول وطهران اليوم، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن تطبيق مطار إسطنبول.



وأظهرت لوحة المغادرة إلغاء خمس رحلات أخرى بين البلدين تسيّرها شركات طيران إيرانية.

Advertisement