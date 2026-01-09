فرنسا تدعو إيران لضبط النفس وتؤكد تفهمها لتطلعات الشعب المشروعة

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر فرنسي قوله اليوم :" تتفهم التطلعات المشروعة للشعب وتدعو السلطات إلى ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس في تعاملها مع الاحتجاجات".



أضاف المصدر : "نتابع الأحداث في بقلق بالغ، ونتفهم التطلعات المشروعة للشعب الإيراني في حرية التعبير والحق في التظاهر".

