كييف تحت النار.. ومسيّرة روسية تُصيب مبنى "السفارة القطرية"

تعرّض مبنى "السفارة القطرية" في كييف لأضرار بعدما أصابته طائرة مسيّرة روسية خلال هجمات ليلية على ، وفق ما أعلنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى أن قطر تساعد في التوسط في محادثات مع بشأن تبادل أسرى الحرب.



وذكر زيلينسكي أن الضربات أودت بحياة أربعة أشخاص وتسببت بـ"تضرر ما لا يقل عن 20 مبنى سكنياً"، داعياً إلى "رد فعل واضح من العالم" ولا سيما من " " التي قال إن "تهتم فعلاً بالإشارات" الصادرة عنها، ومشدداً على ضرورة أن تتلقى موسكو إشارات تدفعها إلى "التركيز على الدبلوماسية" وأن تلمس "التداعيات" كلما عادت إلى القتل وتدمير البنى التحتية.



في المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن الجيش الروسي أطلق 36 صاروخاً و242 طائرة مسيّرة خلال الليلة الماضية، في هجوم تضمن صاروخاً فرط صوتي من طراز "أوريشنيك" واعتبرته كييف "اختباراً" لحلفائها، مؤكداً إسقاط 226 مسيّرة و18 صاروخاً.



بدوره، اعتبر الأوكراني أندريه سيبيغا أن الهجوم "قرب حدود وحلف شمال الأطلسي" يمثل "تهديداً خطيراً" لأمن القارة، و"اختباراً" للتحالف عبر الأطلسي. (العربية)

