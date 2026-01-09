تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

كييف تحت النار.. ومسيّرة روسية تُصيب مبنى "السفارة القطرية"

Lebanon 24
09-01-2026 | 04:14
تعرّض مبنى "السفارة القطرية" في كييف لأضرار بعدما أصابته طائرة مسيّرة روسية خلال هجمات ليلية على أوكرانيا، وفق ما أعلنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى أن قطر تساعد في التوسط في محادثات مع موسكو بشأن تبادل أسرى الحرب.

وذكر زيلينسكي أن الضربات أودت بحياة أربعة أشخاص وتسببت بـ"تضرر ما لا يقل عن 20 مبنى سكنياً"، داعياً إلى "رد فعل واضح من العالم" ولا سيما من "الولايات المتحدة" التي قال إن روسيا "تهتم فعلاً بالإشارات" الصادرة عنها، ومشدداً على ضرورة أن تتلقى موسكو إشارات تدفعها إلى "التركيز على الدبلوماسية" وأن تلمس "التداعيات" كلما عادت إلى القتل وتدمير البنى التحتية.

في المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن الجيش الروسي أطلق 36 صاروخاً و242 طائرة مسيّرة خلال الليلة الماضية، في هجوم تضمن صاروخاً فرط صوتي من طراز "أوريشنيك" واعتبرته كييف "اختباراً" لحلفائها، مؤكداً إسقاط 226 مسيّرة و18 صاروخاً.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا أن الهجوم "قرب حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي" يمثل "تهديداً خطيراً" لأمن القارة، و"اختباراً" للتحالف عبر الأطلسي. (العربية)
