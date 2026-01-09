بشكل مفاجئ.. إلغاء رحلات جوية إلى إيران من تركيا ودبي

أعلنت ، الناقل الرسمي في ، إلغاء جميع رحلاتها الخمس المقررة أساساً بين إسطنبول وطهران الجمعة، بحسب تطبيق مطار إسطنبول.



كما أظهرت لوحة المغادرة إلغاء خمس رحلات بين البلدين تسيّرها شركات طيران إيرانية، فيما لا تزال سبع رحلات أخرى مبرمجة وفق جدولها المعتاد.



وفي سياق متصل، أعلنت مطارات دبي، إلغاء 6 رحلات طيران مجدولة اليوم الجمعة إلى .



وأفاد عدد من المسافرين الإيرانيين عبر منصة "إكس" بأنهم كانوا في طريقهم إلى مساء الخميس عندما عادت طائرتهم أدراجها أثناء الرحلة إلى إسطنبول.



وبحسب تطبيق "فلايت رادار" المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية، عادت طائرة تابعة لـ "الخطوط الجوية " كانت متجهة إلى في جنوب إيران، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران " " للرحلات منخفضة التكلفة كانت في طريقها إلى مشهد (شرق)، أدراجهما خلال الليل. (العربية)



