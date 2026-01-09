تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بشكل مفاجئ.. إلغاء رحلات جوية إلى إيران من تركيا ودبي

Lebanon 24
09-01-2026 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1466006-639035559926088927.png
Doc-P-1466006-639035559926088927.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت الخطوط الجوية التركية، الناقل الرسمي في تركيا، إلغاء جميع رحلاتها الخمس المقررة أساساً بين إسطنبول وطهران الجمعة، بحسب تطبيق مطار إسطنبول.

كما أظهرت لوحة المغادرة إلغاء خمس رحلات بين البلدين تسيّرها شركات طيران إيرانية، فيما لا تزال سبع رحلات أخرى مبرمجة وفق جدولها المعتاد.

وفي سياق متصل، أعلنت مطارات دبي، إلغاء 6 رحلات طيران مجدولة اليوم الجمعة إلى إيران.

وأفاد عدد من المسافرين الإيرانيين عبر منصة "إكس" بأنهم كانوا في طريقهم إلى طهران مساء الخميس عندما عادت طائرتهم أدراجها أثناء الرحلة إلى إسطنبول.

وبحسب تطبيق "فلايت رادار" المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية، عادت طائرة تابعة لـ "الخطوط الجوية التركية" كانت متجهة إلى شيراز في جنوب إيران، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران "بيغاسوس" للرحلات منخفضة التكلفة كانت في طريقها إلى مشهد (شرق)، أدراجهما خلال الليل. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إلغاء رحلات جويّة في الهند بسبب بركان إثيوبيا
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 15:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 15:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مطارات دبي: إلغاء 6 رحلات مجدولة اليوم إلى إيران
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 15:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند تعلن إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطار دلهي
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 15:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الخطوط الجوية التركية

الإيراني

التركية

بيغاسوس

الملاح

التركي

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-09
Lebanon24
07:51 | 2026-01-09
Lebanon24
07:36 | 2026-01-09
Lebanon24
07:28 | 2026-01-09
Lebanon24
07:24 | 2026-01-09
Lebanon24
07:22 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24