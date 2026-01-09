ترامب يجمّد التصعيد ضد فنزويلا... والسبب "خطوات إيجابية"

أعلن الرئيس الأميركي ، الجمعة، قراره إلغاء موجة ثانية من هجمات كانت مقرّرة ضد ، في أعقاب ما وصفه بـ"تعاون ملموس" من جانب كراكاس مع ، شمل الإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء السياسيين.



وأوضح أن القرار جاء بعد تقييم للتطورات الأخيرة واتصالات مع جهات معنية، وذلك عقب تصعيد عسكري سابق نفذته وأسفر عن توقيف وزوجته.



ونقلت وكالة «رويترز» عن ترامب قوله إن الخطوة الفنزويلية تمثل "مؤشراً إيجابياً على السعي إلى السلام"، مؤكداً أن أي تحرك أميركي لاحق سيبقى مرتبطاً بمدى كراكاس بمسار خفض التصعيد واستمرار التعاون.



وشدد الرئيس الأميركي على أن إدارته تراقب الوضع في فنزويلا عن كثب، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستُبنى على نتائج ملموسة لا على الوعود.



وفي سياق متصل، كشف ترامب عن نية شركات نفط كبرى استثمار ما لا يقل عن 100 مليار دولار، مشيراً إلى أنه سيعقد اجتماعاً معها، الجمعة، في .







