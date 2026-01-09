تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في حيرة من أمرها.. بأي طائرة ستضرب إسرائيل إيران؟

Lebanon 24
09-01-2026 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1466025-639035580464416625.png
Doc-P-1466025-639035580464416625.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتأهب الجيش الإسرائيلي لاتخاذ قرار مصيري بشأن أسطوله الجوي، في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة مع إيران وسوريا ولبنان.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التي ذكرت أن الجيش الإسرائيلي ينهي وضع اللمسات الأخيرة على خطة جديدة لتعزيز القوات الجوية لعدة سنوات.

وتهدف الخطة إلى الاستعداد للصراعات المستقبلية، بما في ذلك احتمال نشوب مواجهة مباشرة طويلة الأمد مع إيران.

ووفق الصحيفة، اجتمع كبار المسؤولين العسكريين لمناقشة توصيات الجيش، على أن تُرفع الخطة لاحقا، للموافقة عليها من قبل وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ثم إلى لجنة مجلس الوزراء المعنية بالمشتريات الدفاعية، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تشمل الميزانية المقررة نحو 350 مليار شيكل على مدى العقد المقبل لتعزيز القدرات، منها نحو 100 مليار شيكل متوقع توفيرها من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية.

وسيتم إنفاق هذا المبلغ على مجموعة واسعة من المنصات العسكرية، تشمل صواريخ اعتراضية مثل "آرو" ، ومقاتلات  إف-35 ، ومروحيات أباتشي الهجومية، وطائرات تزود بالوقود جوا، وكميات كبيرة من الذخائر، في ظل ارتفاع تكاليف التصنيع الدفاعي عالميا.

معضلة اختيار المقاتلة.. أولا: إف-35 
يدور النقاش حول مسألة اقتناء سرب مقاتل إضافي ونوع الطائرات المختارة، حيث يدرس الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع إنشاء سرب رابع من طائرات إف-35 الشبحية، المعروفة في إسرائيل باسم "أدير"، مقابل شراء سرب إضافي من طائرات إف-15آي.

وتتميز طائرة إف-35 بقدراتها على التخفي، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتحديد الأهداف، وكشف أنظمة الدفاع الجوي، وتبادل بيانات ساحة المعركة في الوقت الفعلي.

قدرات تجعل من هذه المقاتلة أساسية في المرحلة الأولى من أي صراع، لا سيما ضد خصم محصّن تحصينا شديدا كإيران، رغم محدودية حمولتها من الأسلحة في وضع التخفي الكامل. بحسب الصحيفة.

ثانيا: إف ١٥١
أما إف ١٥١ فهي طائرة هجومية ثقيلة بعيدة المدى، قادرة على حمل كميات كبيرة من الذخائر، بما في ذلك القنابل الخارقة للتحصينات، وتنفيذ طلعات جوية متكررة على مدى فترات زمنية.

ورغم محدودية قدراتها الاستخباراتية، يصفها مسؤولون عسكريون بأنها سلاح استراتيجي يعتمد على المعلومات الاستخباراتية التي توفرها الطائرات الشبحية والطائرات المسيّرة وأنظمة أخرى.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذه المعضلة تفاقمت بعد عملية "الأسد الصاعد" ضد إيران، العام الماضي، والتي عززت التقييمات داخل المؤسسة الدفاعية بأن الصراع مع طهران سيكون على الأرجح صراعا طويل الأمد بدلا من ضربة واحدة.

ويقول المسؤولون إن المرحلة الأولى ستتطلب التفوق في التخفي والاستخبارات، بينما ستعتمد المراحل اللاحقة على قوة نارية مستدامة ضد المنشآت النووية وقواعد الصواريخ ومراكز القيادة ومواقع الإنتاج.

ونتيجة لذلك، يفضل سلاح الجو اقتناء كلا النوعين من الطائرات. وفي حال اقتصر الأمر على سرب إضافي واحد، فمن المتوقع أن يوصي رئيس الأركان إيال زامير بشراء سرب آخر متطور من طائرات إف-15آي، ويعود ذلك جزئيا إلى أن بعض الطائرات العاملة حاليا قديمة جدا.

ثالثا: التزود بالوقود والمروحيات والدفاع الجوي
تشمل الخطة أيضا شراء طائرتين إضافيتين للتزود بالوقود جوا، إضافة إلى ست طائرات تم طلبها بالفعل.

ومن المتوقع وصول أول طائرتي تزويد بالوقود إلى إسرائيل عام ٢٠٢٦.

ويصف مسؤولون عسكريون التزود بالوقود جوا بأنه قدرة بالغة الأهمية للعمليات بعيدة المدى والمهام المستدامة.

رابعا: أباتشي
إضافة إلى ذلك، يخطط الجيش الإسرائيلي لاقتناء سرب واحد على الأقل من مروحيات أباتشي الهجومية لتعزيز الدعم الجوي القريب للقوات البرية، وتوسيع أسطوله من مروحيات النقل الثقيلة لاستبدال مروحيات CH-53 ياسور القديمة. (العين الاخبارية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: إيران ليست في عجلة من أمرها للتفاوض ما لم يكن الأميركيون مستعدين لمفاوضات حقيقية
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:25:21 Lebanon 24 Lebanon 24
دبلوماسي أوروبي لصحيفة يديعوت أحرنوت: إسرائيل قد تشن ضربة على إيران خلال 12 شهرا
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:25:21 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لم يعد مطلوباً من المقاومة أو الدولة القيام بأي إجراء قبل تنفيذ إسرائيل للاتفاق
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:25:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل: لن نسمح بأي تهديد إيراني ولن ننسحب من جبل الشيخ
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:25:21 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

وزارة الدفاع

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:38 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:34 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:14 | 2026-01-09
Lebanon24
14:10 | 2026-01-09
Lebanon24
14:10 | 2026-01-09
Lebanon24
14:04 | 2026-01-09
Lebanon24
14:00 | 2026-01-09
Lebanon24
13:39 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24