عملاء يعملون الآن في إيران... هذا ما أعلنه وزير إسرائيليّ

كشف أميخاي إلياهو أن "العملاء الإسرائيليين يتحركون بشكل مباشر الآن في ".



وأضاف إلياهو لإذاعة الجيش الإسرائيليّ أنه "عندما هاجمنا إيران العام الماضي كنا على أراضيها وكنا نعرف كيف نمهد الطريق للهجوم. أؤكد لكم أن هناك رجالنا يعملون هناك في هذه اللحظة".



وتابع: "هل يعملون الآن بشكل مباشر على إسقاط النظام؟ لا. هل يعملون على ضمان عدم قدرة تهديدنا بأي شكل آخر؟ نعم". (عربي 21)

