البابا لاوون الرابع عشر: الحرب عادت "موضة العصر"

حذّر من عودة الحروب إلى الواجهة الدولية، معتبرًا أن الصراعات باتت تُعامل وكأنها "موضة العصر"، في ظل تمدّد الحماسة العسكرية وتراجع فاعلية التعددية على المستوى العالمي.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عنه قوله، خلال لقائه السنوي مع الدبلوماسيين المعتمدين لدى الكرسي الرسولي لمناسبة تبادل التهاني بالسنة الجديدة، إن الدبلوماسية القائمة على الحوار وبناء التوافق تُستبدل تدريجيًا بـ"دبلوماسية القوة"، سواء من قبل دول منفردة أو تكتلات وتحالفات.



وأشار البابا إلى أن أحد أخطر التحولات الراهنة يتمثل في كسر المبدأ الذي أُقرّ بعد الحرب العالمية الثانية، والقائم على منع الدول من استخدام القوة لانتهاك حدود غيرها، محذرًا من تداعيات هذا المسار على الاستقرار الدولي.





