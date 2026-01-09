تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بحث
عربي-دولي
البابا لاوون الرابع عشر: الحرب عادت "موضة العصر"
Lebanon 24
09-01-2026
|
05:42
حذّر
البابا لاوون الرابع عشر
من عودة الحروب إلى الواجهة الدولية، معتبرًا أن الصراعات باتت تُعامل وكأنها "موضة العصر"، في ظل تمدّد الحماسة العسكرية وتراجع فاعلية التعددية على المستوى العالمي.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عنه قوله، خلال لقائه السنوي مع الدبلوماسيين المعتمدين لدى الكرسي الرسولي لمناسبة تبادل التهاني بالسنة الجديدة، إن الدبلوماسية القائمة على الحوار وبناء التوافق تُستبدل تدريجيًا بـ"دبلوماسية القوة"، سواء من قبل دول منفردة أو تكتلات وتحالفات.
وأشار البابا إلى أن أحد أخطر التحولات الراهنة يتمثل في كسر المبدأ الذي أُقرّ بعد الحرب العالمية الثانية، والقائم على منع الدول من استخدام القوة لانتهاك حدود غيرها، محذرًا من تداعيات هذا المسار على الاستقرار الدولي.
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر يستنكر "الدبلوماسية القائمة على القوة" (سكاي نيوز)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يستنكر "الدبلوماسية القائمة على القوة" (سكاي نيوز)
09/01/2026 15:24:16
09/01/2026 15:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر من تركيا: ندعو للوحدة بين المسيحيين ونرفض استخدام الدين لتبرير الحرب
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر من تركيا: ندعو للوحدة بين المسيحيين ونرفض استخدام الدين لتبرير الحرب
09/01/2026 15:24:16
09/01/2026 15:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يدعو لوضع حد للعنف القائم على معاداة السامية بعد هجوم سيدني
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يدعو لوضع حد للعنف القائم على معاداة السامية بعد هجوم سيدني
09/01/2026 15:24:16
09/01/2026 15:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: صبر مريم العذراء يعطينا القوة والأمل والعمل على الرغم من اصوات الحروب
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: صبر مريم العذراء يعطينا القوة والأمل والعمل على الرغم من اصوات الحروب
09/01/2026 15:24:16
09/01/2026 15:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
أسرارٌ تُكشف... ماذا اقترح بوش الابن على صدام حسين قبل غزو العراق؟
Lebanon 24
أسرارٌ تُكشف... ماذا اقترح بوش الابن على صدام حسين قبل غزو العراق؟
08:00 | 2026-01-09
09/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتقال قياديّ كبير في "داعش" في سوريا
Lebanon 24
إعتقال قياديّ كبير في "داعش" في سوريا
07:51 | 2026-01-09
09/01/2026 07:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قالته في فيديو مُؤثّر... هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ44
Lebanon 24
ما قالته في فيديو مُؤثّر... هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ44
07:36 | 2026-01-09
09/01/2026 07:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قد تٌشكّل خطراً على الحياة... سحب منتج حمص من الأسواق الأميركيّة
Lebanon 24
قد تٌشكّل خطراً على الحياة... سحب منتج حمص من الأسواق الأميركيّة
07:28 | 2026-01-09
09/01/2026 07:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من الأمير هاري وميغان ماركل من مخاطر الهواتف على الأطفال
Lebanon 24
تحذير من الأمير هاري وميغان ماركل من مخاطر الهواتف على الأطفال
07:24 | 2026-01-09
09/01/2026 07:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
09:44 | 2026-01-08
08/01/2026 09:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
12:43 | 2026-01-08
08/01/2026 12:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:57 | 2026-01-08
08/01/2026 12:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2026-01-09
أسرارٌ تُكشف... ماذا اقترح بوش الابن على صدام حسين قبل غزو العراق؟
07:51 | 2026-01-09
إعتقال قياديّ كبير في "داعش" في سوريا
07:36 | 2026-01-09
ما قالته في فيديو مُؤثّر... هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ44
07:28 | 2026-01-09
قد تٌشكّل خطراً على الحياة... سحب منتج حمص من الأسواق الأميركيّة
07:24 | 2026-01-09
تحذير من الأمير هاري وميغان ماركل من مخاطر الهواتف على الأطفال
07:22 | 2026-01-09
مقتل مدعي عام في إيران بعد إحراق موقع أمنيّ
