عربي-دولي

"دعوة للاستسلام".. "قسد" ترفض الانسحاب من الشيخ مقصود والأشرفية في حلب

Lebanon 24
09-01-2026 | 05:53
أعلنت القوات الكردية، الجمعة، رفضها الخروج من حيي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" في حلب، بعدما كانت سلطات المدينة قد تحدثت عن إجلاء خلال ساعات تطبيقاً لوقف إطلاق نار أنهى أياماً من اشتباكات دامية.
وفي بيان، اعتبر "مجلس الشعب" في الحيين التابع للإدارة الذاتية الكردية أن النداء الذي وجهته قوات حكومة دمشق المؤقتة إلى السكان والقوات الأمنية "دعوة للاستسلام"، مؤكداً أن سكان الحيين "مصممون على البقاء" و"الدفاع عنها"، ومعلناً "اتخذنا قرارنا بالبقاء في أحيائنا والدفاع عنها".

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن بعض عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" في "الشيخ مقصود" ترفض الخروج وتصر على القتال.

وكانت السلطات المحلية في حلب قد أعلنت في وقت سابق من الجمعة أن المقاتلين الأكراد المحاصرين داخل المدينة سيُنقلون خلال ساعات إلى مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، تطبيقاً لوقف إطلاق نار أعلنت عنه وزارة الدفاع فجراً. (سكاي نيوز)
الدفاع السورية: مواقع "قسد" العسكرية في الشيخ مقصود والأشرفية بحلب هدف عسكري مشروع لنا
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 15:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوري يمنح "قسد" مهلة جديدة للخروج من الشيخ مقصود في حلب
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 15:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قسد: قوات الحكومة السورية تواصل قصف حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب بالدبابات والطائرات المسيرة
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 15:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"سانا": ارتفاع عدد الجرحى في حلب إلى 15 جريحا بينهم أطفال نتيجة قصف "قسد" لحيي الشيخ مقصود والأشرفية
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 15:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
08:00 | 2026-01-09
Lebanon24
07:51 | 2026-01-09
Lebanon24
07:36 | 2026-01-09
Lebanon24
07:28 | 2026-01-09
Lebanon24
07:24 | 2026-01-09
Lebanon24
07:22 | 2026-01-09
