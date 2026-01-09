تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
"دعوة للاستسلام".. "قسد" ترفض الانسحاب من الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
Lebanon 24
09-01-2026
|
05:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت القوات
الكردية
، الجمعة، رفضها الخروج من حيي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" في حلب، بعدما كانت سلطات المدينة قد تحدثت عن إجلاء خلال ساعات تطبيقاً لوقف إطلاق نار أنهى أياماً من اشتباكات دامية.
وفي بيان، اعتبر "مجلس الشعب" في الحيين التابع للإدارة الذاتية الكردية أن النداء الذي وجهته قوات حكومة
دمشق
المؤقتة إلى السكان والقوات الأمنية "دعوة للاستسلام"، مؤكداً أن سكان الحيين "مصممون على البقاء" و"الدفاع عنها"، ومعلناً "اتخذنا قرارنا بالبقاء في أحيائنا والدفاع عنها".
وفي السياق، أفادت
وكالة الأنباء
السورية
"سانا" بأن بعض عناصر "قوات
سوريا
الديمقراطية
" في "الشيخ مقصود" ترفض الخروج وتصر على القتال.
وكانت السلطات المحلية في حلب قد أعلنت في وقت سابق من الجمعة أن المقاتلين
الأكراد
المحاصرين داخل المدينة سيُنقلون خلال ساعات إلى مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، تطبيقاً لوقف إطلاق نار أعلنت عنه
وزارة الدفاع
فجراً. (سكاي نيوز)
