"دعوة للاستسلام".. "قسد" ترفض الانسحاب من الشيخ مقصود والأشرفية في حلب

أعلنت القوات ، الجمعة، رفضها الخروج من حيي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" في حلب، بعدما كانت سلطات المدينة قد تحدثت عن إجلاء خلال ساعات تطبيقاً لوقف إطلاق نار أنهى أياماً من اشتباكات دامية.



وفي بيان، اعتبر "مجلس الشعب" في الحيين التابع للإدارة الذاتية الكردية أن النداء الذي وجهته قوات حكومة المؤقتة إلى السكان والقوات الأمنية "دعوة للاستسلام"، مؤكداً أن سكان الحيين "مصممون على البقاء" و"الدفاع عنها"، ومعلناً "اتخذنا قرارنا بالبقاء في أحيائنا والدفاع عنها".



وفي السياق، أفادت "سانا" بأن بعض عناصر "قوات " في "الشيخ مقصود" ترفض الخروج وتصر على القتال.



وكانت السلطات المحلية في حلب قد أعلنت في وقت سابق من الجمعة أن المقاتلين المحاصرين داخل المدينة سيُنقلون خلال ساعات إلى مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، تطبيقاً لوقف إطلاق نار أعلنت عنه فجراً. (سكاي نيوز)

