النفايات تقتل شخصاً... و38 في عداد المفقودين

أفاد مسؤولون فلبينيّون عن إنهيار كومة ضخمة من القمامة والأنقاض أدى إلى طمر أو محاصرة عمال في مبان منخفضة في مكب للنفايات، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات وفقدان 38، في قرية بيناليو في .



وقالت الشرطة ومسؤولون، إن العشرات من رجال الإنقاذ انتشلوا 13 شخصا أحياء أثناء الليل، ويواصلون البحث عن المفقودين الذين لا يزالون محاصرين بعد انهيار كومة القمامة والأنقاض فوقهم.