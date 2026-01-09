تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يطلق مجلس السلام… "شخصية دولية" جديدة لإدارة غزة

Lebanon 24
09-01-2026 | 06:28
A-
A+
Doc-P-1466063-639035620919100651.png
Doc-P-1466063-639035620919100651.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السياسي والدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف لتولي منصب المدير التنفيذي لـ"مجلس السلام في غزة"، في خطوة تعكس توجّه الإدارة الأميركية إلى إسناد إدارة مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار الهش لشخصية تتمتع بخبرة طويلة في إدارة الأزمات المعقّدة في الشرق الأوسط.

وأُعلن التعيين على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أن يؤكده مسؤول أميركي لوكالة أسوشيتد برس، ما يجعل ملادينوف أعلى مسؤول في هيئة دولية جديدة ستتولى إدارة قطاع غزة في المرحلة التالية للحرب المستمرة منذ عامين.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يُفترض أن يشرف المجلس، الذي يرأسه ترامب، على ملفات بالغة الحساسية، تشمل إدارة حكومة فلسطينية تكنوقراطية، ونزع سلاح حركة حركة حماس، ونشر قوة أمنية دولية، إلى جانب انسحاب إضافي للقوات الإسرائيلية وقيادة جهود إعادة إعمار القطاع.

ويُعدّ ملادينوف (53 عامًا) من أبرز الأسماء في الدبلوماسية الدولية، إذ راكم خبرة واسعة في شؤون الشرق الأوسط، وشارك لسنوات في مساعٍ هدفت إلى احتواء التصعيد والحفاظ على قنوات التواصل بين الأطراف المتنازعة.

وشغل سابقًا منصبي وزير الدفاع ووزير الخارجية في بلغاريا، كما عمل مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلى العراق بين عامي 2013 و2015، قبل أن يعيّنه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بان كي مون منسقًا خاصًا لعملية السلام في الشرق الأوسط بين عامي 2015 و2020، حيث لعب دورًا بارزًا في تهدئة جولات التصعيد المتكررة على قطاع غزة والحفاظ على مسار الحل التفاوضي.

وفي شباط 2021، منحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسام القدس من درجة "النجمة الكبرى"، تقديرًا لجهوده في دعم السلام.

ويحمل ملادينوف ماجستير في دراسات الحرب من كلية كينغز في لندن، إلى جانب ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي في صوفيا.

(أسوشيتد برس)



إذا بدك:
• اختصار أشد (نصف الحجم)
• عناوين بأسلوب لبنان24 أو إرم نيوز
• نسخة تحليلية تربط التعيين بالمسار الأميركي في غزة

قلي وبجهّزها فورًا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
والتز: مجلس السلام وقوة استقرار دولية سيقودان إدارة غزة وسينزع سلاح حماس إذا تطلب ذلك
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يصوت الاثنين على مشروع القرار الأميركي بشأن خطة ترامب للسلام في غزة
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشؤون" تطلق استراتيجية جديدة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: كل الاحترام "للشخص الشجاع" الذي منع مطلق النار في سيدني من استكمال هجومه
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الأمين العام

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:38 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:34 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:14 | 2026-01-09
Lebanon24
14:10 | 2026-01-09
Lebanon24
14:10 | 2026-01-09
Lebanon24
14:04 | 2026-01-09
Lebanon24
14:00 | 2026-01-09
Lebanon24
13:39 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24