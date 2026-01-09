ترامب يطلق مجلس السلام… "شخصية دولية" جديدة لإدارة غزة

اختار الرئيس الأميركي السياسي والدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف لتولي منصب المدير التنفيذي لـ"مجلس السلام في غزة"، في خطوة تعكس توجّه الإدارة الأميركية إلى إسناد إدارة مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار الهش لشخصية تتمتع بخبرة طويلة في إدارة الأزمات المعقّدة في .



وأُعلن التعيين على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل أن يؤكده مسؤول أميركي لوكالة أسوشيتد برس، ما يجعل ملادينوف أعلى مسؤول في هيئة دولية جديدة ستتولى إدارة قطاع غزة في المرحلة التالية للحرب المستمرة منذ عامين.



وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يُفترض أن يشرف المجلس، الذي يرأسه ، على ملفات بالغة الحساسية، تشمل إدارة حكومة فلسطينية تكنوقراطية، ونزع سلاح حركة حركة ، ونشر قوة أمنية دولية، إلى جانب انسحاب إضافي للقوات وقيادة جهود إعادة إعمار القطاع.



ويُعدّ ملادينوف (53 عامًا) من أبرز الأسماء في الدبلوماسية الدولية، إذ راكم خبرة واسعة في شؤون الشرق الأوسط، وشارك لسنوات في مساعٍ هدفت إلى احتواء التصعيد والحفاظ على قنوات التواصل بين الأطراف المتنازعة.



وشغل سابقًا منصبي ووزير الخارجية في بلغاريا، كما عمل مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلى العراق بين عامي 2013 و2015، قبل أن يعيّنه الأسبق للأمم المتحدة بان كي مون منسقًا خاصًا لعملية السلام في الشرق الأوسط بين عامي 2015 و2020، حيث لعب دورًا بارزًا في تهدئة جولات التصعيد المتكررة على قطاع غزة والحفاظ على مسار الحل التفاوضي.



وفي شباط 2021، منحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسام القدس من درجة "النجمة الكبرى"، تقديرًا لجهوده في دعم السلام.



ويحمل ملادينوف ماجستير في دراسات الحرب من كلية كينغز في لندن، إلى جانب ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي في صوفيا.



(أسوشيتد برس)



⸻



إذا بدك:

• اختصار أشد (نصف الحجم)

• عناوين بأسلوب لبنان24 أو إرم نيوز

• نسخة تحليلية تربط التعيين بالمسار الأميركي في غزة



قلي وبجهّزها فورًا.

Advertisement