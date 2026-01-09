تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

قد تٌشكّل خطراً على الحياة... سحب منتج حمص من الأسواق الأميركيّة

Lebanon 24
09-01-2026 | 07:28
A-
A+
Doc-P-1466091-639035659434765133.png
Doc-P-1466091-639035659434765133.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سحبت إدارة الغذاء والدواء الأميركية منتجات حمص من متاجر الأطعمة المتخصصة على الساحل الشرقي، بعد اكتشاف احتوائها على مادة مسببة للحساسية غير معلنة.
 
وتهدف هذه الخطوة إلى حماية المستهلكين من آثار صحية ضارة محتملة أو قابلة للعلاج.

وحذّرت إدارة حماية المستهلك في ولاية كونيتيكت من أن شركة "كاروت توب كانتري كيتشنز" سحبت خمسة أنواع محددة من الحمص، وذلك لاحتوائها على السمسم، وهو مكون غير مذكور على الملصق ويعدّ من مسببات الحساسية الغذائية الرئيسية.

وتشمل النكهات المتأثرة:

- حمص الليمون والثوم.

- حمص الليمون والزنجبيل.

- حمص الكمأة البيضاء.

- حمص الطماطم المجففة مع الكبر والفلفل الكرزي.
 
ويأتي كل منتج في عبوة بلاستيكية سعة 8 أونصات تحمل ملصقا باسم النكهة. وقد تم توزيع هذه المنتجات على متجر "روشامبو فارم" في بيدفورد، نيويورك، وكذلك بيعت في أسواق المزارعين المختلفة في كونيتيكت.

وتتطور حساسية السمسم نتيجة تفاعل الاستعدادات الوراثية مع عوامل بيئية محفزة. ويمكن أن يصبح الجهاز المناعي حساسا للسمسم في أي مرحلة عمرية، حتى دون ظهور أي رد فعل فوري. وعند التعرض مجددا، يطلق الجهاز المناعي استجابة قوية، منتجا أجساما مضادة من نوع IgE تحفز إفراز الهيستامين، ما يؤدي إلى ظهور أعراض خلال دقائق إلى ساعتين.

وتشمل هذه الأعراض: طفح جلدي وحكة وتنميل في الفم وضيق تنفس حاد وانخفاض ضغط الدم.

وحتى الآن، لم تسجّل أي أمراض أو ردود فعل تحسسية مرتبطة بالخطأ في وضع العلامات. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير عاجل... سحب منتج حليب أطفال لشركة شهيرة من الأسواق
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:25:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ملوّث.. سحب بخاخ أنف من الاسواق
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:25:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الفرنسية: الضربة الإسرائيلية الأخيرة على بيروت تُشكّل خطراً بتصعيد التوتّر
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:25:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير... أبنيّة تُشكّل خطراً كبيراً على اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:25:59 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

إدارة الغذاء

روسيا اليوم

نيويورك

باسم ال

الرئيسي

روسيا

العلا

جبيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:38 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:34 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:25 | 2026-01-09
Lebanon24
14:14 | 2026-01-09
Lebanon24
14:10 | 2026-01-09
Lebanon24
14:10 | 2026-01-09
Lebanon24
14:04 | 2026-01-09
Lebanon24
14:00 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24