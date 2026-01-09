تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-9
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
إعتقال قياديّ كبير في "داعش" في سوريا
Lebanon 24
09-01-2026
|
07:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد مصدر أمني لقناة "الإخبارية"
السورية
، أن عملية أمنية مشتركة بين جهاز الاستخبارات ووزارة الداخلية أسفرت عن اعتقال قيادي كبير في تنظيم "داعش".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء السورية عن مصدر أمنيّ: اعتقال قيادي كبير في "داعش" في عملية أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة
Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية عن مصدر أمنيّ: اعتقال قيادي كبير في "داعش" في عملية أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة
09/01/2026 21:26:18
09/01/2026 21:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقال 110 مشتبهين في عملية استهدفت تنظيم "داعش" في إسطنبول (الميادين)
Lebanon 24
اعتقال 110 مشتبهين في عملية استهدفت تنظيم "داعش" في إسطنبول (الميادين)
09/01/2026 21:26:18
09/01/2026 21:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مدعي عام إسطنبول: اعتقال 110 أشخاص مشتبه بانضمامهم إلى تنظيم "داعش"
Lebanon 24
مدعي عام إسطنبول: اعتقال 110 أشخاص مشتبه بانضمامهم إلى تنظيم "داعش"
09/01/2026 21:26:18
09/01/2026 21:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل قيادي في داعش في الغارات الأميركية على شرقي سوريا
Lebanon 24
مقتل قيادي في داعش في الغارات الأميركية على شرقي سوريا
09/01/2026 21:26:18
09/01/2026 21:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية
السورية
باريت
سورية
باري
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس كولومبيا يحذر من تهديد عسكري أميركي محتمل
Lebanon 24
رئيس كولومبيا يحذر من تهديد عسكري أميركي محتمل
14:25 | 2026-01-09
09/01/2026 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اللأوضاع في سوريا بين فيدان و الشيباني
Lebanon 24
اللأوضاع في سوريا بين فيدان و الشيباني
14:14 | 2026-01-09
09/01/2026 02:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عواصف قوية تضرب أوروبا.. شلل نقل وثلوج وانقطاع كهرباء واسع
Lebanon 24
عواصف قوية تضرب أوروبا.. شلل نقل وثلوج وانقطاع كهرباء واسع
14:10 | 2026-01-09
09/01/2026 02:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إسبانيا تدعم تقارب المعارضة والحكومة الفنزويلية
Lebanon 24
إسبانيا تدعم تقارب المعارضة والحكومة الفنزويلية
14:10 | 2026-01-09
09/01/2026 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين السجن والمحكمة.. كيف يتم نقل مادورو؟
Lebanon 24
بين السجن والمحكمة.. كيف يتم نقل مادورو؟
14:04 | 2026-01-09
09/01/2026 02:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
Lebanon 24
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
06:38 | 2026-01-09
09/01/2026 06:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
07:59 | 2026-01-09
09/01/2026 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أين الـ100 ألف الجديدة؟
Lebanon 24
أين الـ100 ألف الجديدة؟
14:34 | 2026-01-08
08/01/2026 02:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"وداعاً ساندرا رحلت مبكراً جداً"... الموت يُؤلم فناناً معروفاً: هكذا تُوفِيَت "إبنتي الصغرى"
Lebanon 24
"وداعاً ساندرا رحلت مبكراً جداً"... الموت يُؤلم فناناً معروفاً: هكذا تُوفِيَت "إبنتي الصغرى"
23:00 | 2026-01-08
08/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد من إيران... تظاهرات كبيرة في عدّة مدن وترامب يُهدّد: سنضرب بقوّة شديدة
Lebanon 24
مشاهد من إيران... تظاهرات كبيرة في عدّة مدن وترامب يُهدّد: سنضرب بقوّة شديدة
16:08 | 2026-01-08
08/01/2026 04:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:25 | 2026-01-09
رئيس كولومبيا يحذر من تهديد عسكري أميركي محتمل
14:14 | 2026-01-09
اللأوضاع في سوريا بين فيدان و الشيباني
14:10 | 2026-01-09
عواصف قوية تضرب أوروبا.. شلل نقل وثلوج وانقطاع كهرباء واسع
14:10 | 2026-01-09
إسبانيا تدعم تقارب المعارضة والحكومة الفنزويلية
14:04 | 2026-01-09
بين السجن والمحكمة.. كيف يتم نقل مادورو؟
14:00 | 2026-01-09
خامنئي في أخطر اختبار.. فمن هو وماذا نعرف عنه؟
فيديو
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
03:02 | 2026-01-09
09/01/2026 21:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 21:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 21:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24