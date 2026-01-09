دعا الشعب الإيراني إلى التظاهر.. من هو رضا بهلوي نجل آخر شاه لإيران؟

ذكر موقع "العربية" أن السابق، رضا بهلوي، دعا الشعب إلى المشاركة في الاحتجاجات وتوسيع الاعتصامات الوطنية، مؤكداً أن "إيران وشوارعها ملك للشعب الإيراني".



وأوضح في رسالته أن مشاركة المواطنين في الشوارع أشعلت شرارة الوطنية، مشدداً على أن استمرار هذا الحضور وتوسيعه والسيطرة على الشارع يمثل الأولوية القصوى والحاسمة.

وحث بهلوي مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك موظفي الدولة، وعمال قطاع الطاقة والنقل، وسائقي الشاحنات، والممرضين، والمعلمين والأكاديميين، والصناعيين ورواد الأعمال، والمتقاعدين والمتضررين مالياً، على دعم الاعتصامات والاحتجاجات الشاملة، والانضمام متحدين إلى هذا "الحراك الوطني".



وذكر العديد من المدن ، منها ، كرج، قزوين، رشت، ساري، غردكان، سمنان، بجنورد، مشهد، بيرجند، زاهدان، كرمان، يزد، شيراز، عباس، بوشهر، ياسوج، أهواز، شهر كرد، أصفهان، خرم آباد، إيلام، كرمانشاه، سنندج، أرومية، تبريز، أردبيل، زنجان، همدان، أراك وقم، داعياً سكانها إلى المشاركة في الاحتجاجات.

نشأة بهلوي



وُلد بهلوي في تشرين الأول 1960 في طهران، وهو الابن الوحيد للشاه بعد فشل زيجتين سابقتين في إنجاب وريث ذكر. نشأ في رفاهية، وتلقى تعليمه على يد معلمين خصوصيين، وتدرب منذ صغره على الدفاع عن النظام الملكي.



في سن السابعة عشرة، أُرسل إلى للتدرب كطيار مقاتل. لكن قبل عودته للخدمة، أطاحت الثورة بحكم والده.

منذ ذلك الحين، يقيم بهلوي في . درس العلوم السياسية، وتزوج ياسمين، وهي محامية أميركية من أصل إيراني، وأنجب منها ثلاث بنات: نور، وإيمان، وفرح.

واليوم، يقدم بهلوي نفسه لا كملك منتظر، بل كرمز للمصالحة الوطنية، ويقول إنه يسعى للمساعدة في توجيه إيران نحو انتخابات حرة، وسيادة القانون، والمساواة في الحقوق بين الجنسين، تاركاً القرار النهائي بشأن إعادة الملكية أو إقامة لاستفتاء شعبي.

وحظي بهلوي باهتمام متجدد في السنوات الأخيرة. وعادت هتافات "رضا شاه، رحمك الله" - في إشارة إلى جده - للظهور خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017.