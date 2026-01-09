بالفيديو.. تدريبات عسكرية إسرائيلية على قمة جبل الشيخ في سوريا

#صور في سلسلة تدريبات فريدة وفي ظروف ميدانية معقّدة: قوات وحدة رجال الألب أنهت جاهزيتها وانتشارها العملياتية في قمة جبل الشيخ
⭕️أنهت قوات الاحتياط في وحدة رجال الألب، كعادتها سنويًا، سلسلة تدريبات فريدة هدفت إلى إعداد قوات الوحدة للعمل العملياتي في الأحوال الجوية القاسية في قمة… pic.twitter.com/FqeBCHZAae
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 9, 2026
