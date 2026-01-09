بالفيديو.. تدريبات عسكرية إسرائيلية على قمة جبل الشيخ في سوريا

قال الجيش الإسرائيليّ إنّ قوات الاحتياط في وحدة رجال الألب، انهت كعادتها سنويًا، سلسلة تدريبات فريدة هدفت إلى إعداد قوات الوحدة للعمل العملياتي في الأحوال الجوية القاسية في قمة في .



وأضاف الجيش الاسرائيليّ في بيان: "لقد تدرب مقاتلو الوحدة على العمل في ظروف ميدانية معقّدة وجبلية، مستخدمين الوسائل الخاصة بالوحدة للعمل في ظروف الطقس القاسي والثلوج. وخلال الأيام الأخيرة، انضمت قوات الوحدة إلى قوات لواء الجبال (810) لمهمة الدفاع في تاج جبل الشيخ، بالتوازي مع مهام الدفاع في منطقة ، وذلك بهدف تمكين الافتتاح المنتظم لموقع التزلج في جبل الشيخ أمام الزوّار".

