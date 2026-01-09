بسبب القصف الروسيّ... تعرّض سفارة قطر لأضرار في أوكرانيا

أعربت قطر عن أسفها البالغ لتعرّض مبنى سفارتها لدى لأضرار جراء قصف للعاصمة الليلة الماضية.



القطريّة أنه لم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي سفارة لأي سوء.



وشددت الوزارة في بيان على "ضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات الأزمات، وتوفير الحماية لمنسوبيها بموجب القانون الدولي". (ارم نيوز)

