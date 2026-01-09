قلق أممي من قطع الإنترنت وتصاعد العنف ضد المحتجين في إيران

دعا لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق "سريع ومستقل" في مقتل محتجّين خلال التظاهرات التي تشهدها منذ حوالي أسبوعين.



وقال تورك في بيان: "يجب إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف. يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفقا للقواعد والمعايير الدولية"، وأعرب عن قلقه بشأن قطع الإنترنت في البلاد.



وتشهد إيران تصاعدًا في الاحتجاجات الشعبية في عدة مدن، تزامنًا مع تقارير متزايدة عن تشديد القبضة الأمنية وفرض قيود صارمة، خصوصًا في إقليم ، حيث سُجلت خلال الأيام الماضية حالات قمع عنيف للتظاهرات.



كما أفادت تقارير بقطع الإنترنت وحدوث اضطرابات واسعة في خطوط الهاتف الأرضي بمدينة ، ما تسبب في صعوبات كبيرة في تواصل السكان مع الخارج ونقل الأخبار. (ارم نيوز)

