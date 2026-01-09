تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

قلق أممي من قطع الإنترنت وتصاعد العنف ضد المحتجين في إيران

Lebanon 24
09-01-2026 | 11:05
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إجراء تحقيق "سريع ومستقل" في مقتل محتجّين خلال التظاهرات التي تشهدها إيران منذ حوالي أسبوعين.

وقال تورك في بيان: "يجب إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف. يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفقا للقواعد والمعايير الدولية"، وأعرب عن قلقه بشأن قطع الإنترنت في البلاد.

وتشهد إيران تصاعدًا في الاحتجاجات الشعبية في عدة مدن، تزامنًا مع تقارير متزايدة عن تشديد القبضة الأمنية وفرض قيود صارمة، خصوصًا في إقليم بلوشستان، حيث سُجلت خلال الأيام الماضية حالات قمع عنيف للتظاهرات.

كما أفادت تقارير بقطع الإنترنت وحدوث اضطرابات واسعة في خطوط الهاتف الأرضي بمدينة زاهدان، ما تسبب في صعوبات كبيرة في تواصل السكان مع الخارج ونقل الأخبار. (ارم نيوز)
مفوض الأمم المتحدة السامي

مفوض الأمم المتحدة

المعايير الدولية

الأمم المتحدة

فولكر تورك

بلوشستان

ارم نيوز

زاهدان

