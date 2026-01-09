دعم تركي لعملية الجيش السوري ضد "قسد" في أحياء حلب

رحّب يشار غولر بالعملية التي ينفذها في حيي والشيخ مقصود بمدينة حلب.



: "نرحّب بهذه العملية التي تستهدف جميع الجماعات الإرهابية. وأؤكد على أننا نرى أن أمن هو أمننا وندعم معركة سوريا ضد المنظمات الإرهابية".





وكانت أعلنت يوم أمس الخميس استعدادها لمساعدة سوريا "إذا طُلب منها ذلك"، وذلك بعد أن شن الجيش السوري بشكل مستقل ما وصفه بعملية " " في حلب.



ونقلت وكالة أنباء " " عن مصادر في التركية أن "أنقرة ستدعم سوريا في كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية إذا طلبت ذلك".



وأضافت مصادر الوكالة أن العملية ضد "قسد" في حلب "يُنفّذها الجيش السوري لوحده، وأن أنقرة تدعم سوريا في كفاحها ضد الإرهاب انطلاقًا من مبدأ وحدتها وسلامة أراضيها".

وكان وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والسوري أسعد الشيباني، بحثا آخر التطورات في حلب عبر اتصال هاتفي، حسب ما ذكرت الخارجية التركية. (ارم نيوز)

