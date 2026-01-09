تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
دعم تركي لعملية الجيش السوري ضد "قسد" في أحياء حلب

Lebanon 24
09-01-2026 | 11:16
رحّب وزير الدفاع التركي يشار غولر بالعملية التي ينفذها الجيش السوري في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب.

وقال الوزير: "نرحّب بهذه العملية التي تستهدف جميع الجماعات الإرهابية. وأؤكد على أننا نرى أن أمن سوريا هو أمننا وندعم معركة سوريا ضد المنظمات الإرهابية".


وكانت أنقرة أعلنت يوم أمس الخميس استعدادها لمساعدة سوريا "إذا طُلب منها ذلك"، وذلك بعد أن شن الجيش السوري بشكل مستقل ما وصفه بعملية "مكافحة الإرهاب" في حلب.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن مصادر في وزارة الدفاع التركية أن "أنقرة ستدعم سوريا في كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية إذا طلبت دمشق ذلك".

وأضافت مصادر الوكالة أن العملية ضد "قسد" في حلب "يُنفّذها الجيش السوري لوحده، وأن أنقرة تدعم سوريا في كفاحها ضد الإرهاب انطلاقًا من مبدأ وحدتها وسلامة أراضيها".
 وكان وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والسوري أسعد الشيباني، بحثا آخر التطورات في حلب عبر اتصال هاتفي، حسب ما ذكرت الخارجية التركية. (ارم نيوز)
مكافحة الإرهاب

الجيش السوري

وزارة الدفاع

وقال الوزير

وزير الدفاع

الأناضول

الأشرفية

التركية

