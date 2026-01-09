الصين تعزز حضورها في إفريقيا

بدأ الصيني، وانغ يي، جولة إفريقية تشمل أربع دول هي: إثيوبيا والصومال، وتنزانيا، وليسوتو، وذلك في إطار تقليد دأبت عليه منذ 36 عاماً حيث تُعد القارة السمراء الوجهة الأولى لقائد دبلوماسيتها في بداية كلّ عام.



وبحسب بيان الخارجية ، فإنه من المقرر أن يحضر وانغ يي حفل إطلاق "عام – إفريقيا للتبادل الشعبي" وذلك في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة أديس أبابا، وهو العام الذي اتفق وقادة أفارقة على تخصيصه لعام 2026، بمناسبة مرور 70 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول الإفريقية.



وقالت المتحدثة باسم ، ماو نينغ، إن "الجولة الدبلوماسية لوزير الخارجية تهدف إلى تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتنفيذ مخرجات قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، ودعم التبادل الحضاري بين الجانبين" دون أن تكشف عن خطط لاتفاقيات أو غير ذلك.



وتأتي هذه الزيارة في وقت تعزّز فيه الصين من حضورها في إفريقيا من خلال مشاريع ضخمة تشمل سككاً حديدية وموانئ ومستشفيات وذلك وسط مخاوف غربية من تمدد بكين وموسكو في القارة السمراء.

