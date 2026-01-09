تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الصين تعزز حضورها في إفريقيا

Lebanon 24
09-01-2026 | 12:25
بدأ وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، جولة إفريقية تشمل أربع دول هي: إثيوبيا والصومال، وتنزانيا، وليسوتو، وذلك في إطار تقليد دبلوماسي دأبت عليه بكين منذ 36 عاماً حيث تُعد القارة السمراء الوجهة الأولى لقائد دبلوماسيتها في بداية كلّ عام. 

وبحسب بيان الخارجية الصينية، فإنه من المقرر أن يحضر وانغ يي حفل إطلاق "عام الصين – إفريقيا للتبادل الشعبي" وذلك في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهو العام الذي اتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة أفارقة على تخصيصه لعام 2026، بمناسبة مرور 70 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول الإفريقية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن "الجولة الدبلوماسية لوزير الخارجية تهدف إلى تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتنفيذ مخرجات قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، ودعم التبادل الحضاري بين الجانبين" دون أن تكشف عن خطط لاتفاقيات أو غير ذلك.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تعزّز فيه الصين من حضورها في إفريقيا من خلال مشاريع ضخمة تشمل سككاً حديدية وموانئ ومستشفيات وذلك وسط مخاوف غربية من تمدد بكين وموسكو في القارة السمراء. 
(ارم نيوز)
