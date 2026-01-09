إيران بعد 12 يوماً.. الاقتصاد يشعل الشارع والنظام يراهن على القبضة

بدأت شرارة الاحتجاجات على تدهور الاقتصاد قبل اثني عشر يوماً من سوق طهران، في ما وُصف حينها بأنه أكبر تحرك شعبي تشهده البلاد منذ عام 2022. ومنذ ذلك الوقت، تمددت التظاهرات سريعاً لتشمل أكثر من مئة مدينة وبلدة، مع تصاعد الغضب من انهيار الريال وارتفاع التضخم.



على الأرض، تحولت الاضطرابات في بعض المناطق إلى مواجهات وأعمال عنف متفرقة، شملت قطع طرق وإضرام حرائق في شوارع بالعاصمة. وفي المقابل، جاء رد السلطات قاسياً، وسط حصيلة قتلى واعتقالات واسعة. وتقدّر منظمة "حقوق الإنسان " التي تتخذ من النرويج مقراً لها سقوط 45 قتيلاً، بينهم عنصران من ، إضافة إلى اعتقال الآلاف.



ويرى خبير والطاقة في مجموعة "أوراسيا" جريج برو أن المشهد في طهران حمل دلالات استثنائية، إذ قال إن "احتجاجات ليلة الخميس ربما كانت أكبر مسيرة شهدتها طهران منذ عام 2009، منذ الحركة الخضراء".



في محاولة لاحتواء الشارع، قطعت الحكومة الإنترنت يوم الجمعة، ما أربك الاتصالات وأدى إلى إلغاء رحلات جوية. ثم طُرحت خطوة وُصفت بالرمزية عبر تعهد تقديم 7 دولارات شهرياً للمواطنين لتخفيف وطأة المعيشة، لكنها لم تُحدث تبدلاً واضحاً في المزاج العام.



الهتافات بدت أبعد من مطلب اقتصادي. ففي الشوارع ترددت عبارة "الموت للديكتاتور" في إشارة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، كما ظهرت دعوات لعودة ولي العهد رضا بهلوي المقيم في ، الذي حضّ بدوره الإيرانيين على مواصلة الضغط.



وتتغذى هذه الموجة من أكثر من عامل. فالعقوبات الأميركية أنهكت الاقتصاد، وأزمة المياه دفعت الرئيس مسعود بزشكيان لطرح فكرة نقل العاصمة عن طهران بحجة نقص الموارد. وفي الإقليم، تراجعت مكانة طهران منذ هجمات 7 تشرين الاول 2023 مع إضعاف جماعات حليفة لها، بينها " " و" "، إضافة إلى سقوط نظام في . كما كشفت حرب الأيام الاثني عشر في حزيران الماضي عن ثغرات أمنية، فيما زادت التحركات الأميركية في فنزويلا من قلق خصوم ، بالتوازي مع تكرار تهديده بالتدخل إذا قُتل متظاهرون سلميون.



أما عن السيناريوهات، فيُبدي برو تشككاً في سقوط النظام سريعاً بسبب سيطرته على وتماسك الرد الرسمي. لكنه يشير إلى مخرج محتمل عبر صفقة ترفع مقابل التخلي عن تخصيب اليورانيوم وخفض الدعم للحلفاء الإقليميين، لافتاً إلى أن أي انفتاح نحو اتفاق قد يهدئ المخاوف الاقتصادية، لكنه قد يُقرأ أيضاً كعلامة ضعف. وفي توصيفه للمرحلة يقول برو: "قد تتخذ الأمور مسارات متعددة في هذه المرحلة، لذا من الأفضل أن ننتظر ما ستسفر عنه الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة". (Gzero)

