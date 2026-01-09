تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بين السجن والمحكمة.. كيف يتم نقل مادورو؟

Lebanon 24
09-01-2026 | 14:04
Doc-P-1466232-639035895549862590.png
Doc-P-1466232-639035895549862590.png photos 0
تناقش السلطات الأميركية ترتيبات أمنية خاصة لضمان سلامة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال تنقلهما بين مركز الاحتجاز وقاعة المحكمة طوال مدة المحاكمة، وفق "نيويورك تايمز".

وأعادت مشاهد نقلهما إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن فتح الأسئلة حول بروتوكولات تأمين نقل "رئيس دولة" داخل مدينة مزدحمة مثل نيويورك، في ظل حساسية المشهد الأميركي بعد حوادث عنف سياسي شهدتها البلاد أخيراً.

المسار الذي سلكه مادورو وزوجته منذ توقيفهما في كراكاس شمل انتقالاً عبر الكاريبي إلى قاعدة أميركية في خليج غوانتانامو، قبل نقلهما جواً إلى نيويورك، حيث تابعت وسائل إعلام أميركية تحركاتهما بين المحكمة وإدارة مكافحة المخدرات ومركز الاحتجاز في بروكلين.

مسؤولون أمنيون سابقون أشاروا إلى أن تأمين محاكمة من هذا النوع يتطلب تنسيقاً واسعاً بين وكالات عدة، مع اعتماد مواكب تتقدمها سيارات شرطة وشاحنات تكتيكية ومراقبة جوية، فيما استُعيدت سوابق مثل إجراءات نقل "إل تشابو" التي شملت إغلاقات مرورية كبيرة في المدينة.

وبينما طُرحت خيارات متنوعة لآلية النقل، بينها المروحيات، برز تحذير من أن الاستخدام المتكرر لها قد يرفع مخاطر "تتبع المسار"، على أن تُعقد اجتماعات أمنية خلال أسبوعين لمراجعة البروتوكول النهائي. وفي الوقت الراهن، يبقى مادورو وزوجته محتجزين في "مركز الاحتجاز المتروبوليتاني" في بروكلين، من دون إعلان تفاصيل مكان احتجازهما أو التدابير الدقيقة المعتمدة لحمايتهما داخل السجن. (سكاي نيوز)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

نيكولاس مادورو

قاعة المحكمة

البروتوكول

سكاي نيوز

الفنزويلي

بروتوكول

نيويورك

