بين السجن والمحكمة.. كيف يتم نقل مادورو؟

تناقش السلطات الأميركية ترتيبات أمنية خاصة لضمان سلامة وزوجته سيليا فلوريس خلال تنقلهما بين مركز الاحتجاز وقاعة المحكمة طوال مدة المحاكمة، وفق " تايمز".



وأعادت مشاهد نقلهما إلى المحكمة الاتحادية في فتح الأسئلة حول بروتوكولات تأمين نقل "رئيس دولة" داخل مدينة مزدحمة مثل نيويورك، في ظل حساسية المشهد الأميركي بعد حوادث عنف سياسي شهدتها البلاد أخيراً.



المسار الذي سلكه وزوجته منذ توقيفهما في كراكاس شمل انتقالاً عبر الكاريبي إلى قاعدة أميركية في خليج غوانتانامو، قبل نقلهما جواً إلى نيويورك، حيث تابعت وسائل إعلام أميركية تحركاتهما بين المحكمة وإدارة مكافحة المخدرات ومركز الاحتجاز في بروكلين.



مسؤولون أمنيون سابقون أشاروا إلى أن تأمين محاكمة من هذا النوع يتطلب تنسيقاً واسعاً بين وكالات عدة، مع اعتماد مواكب تتقدمها سيارات شرطة وشاحنات تكتيكية ومراقبة جوية، فيما استُعيدت سوابق مثل إجراءات نقل "إل تشابو" التي شملت إغلاقات مرورية كبيرة في المدينة.



وبينما طُرحت خيارات متنوعة لآلية النقل، بينها المروحيات، برز تحذير من أن الاستخدام المتكرر لها قد يرفع مخاطر "تتبع المسار"، على أن تُعقد اجتماعات أمنية خلال أسبوعين لمراجعة النهائي. وفي الوقت الراهن، يبقى مادورو وزوجته محتجزين في "مركز الاحتجاز المتروبوليتاني" في بروكلين، من دون إعلان تفاصيل مكان احتجازهما أو التدابير الدقيقة المعتمدة لحمايتهما داخل السجن. (سكاي نيوز)

Advertisement