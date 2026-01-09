تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

عواصف قوية تضرب أوروبا.. شلل في حركة النقل وثلوج وانقطاع كهرباء واسع

Lebanon 24
09-01-2026 | 14:10
اجتاحت رياح عاتية وعواصف شمال أوروبا الجمعة، فارضة فوضى في قطاع النقل وإغلاقات واسعة للمدارس، مع انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف في أجواء قارسة، وصولاً إلى إلغاء مباراتين في الدوري الألماني لكرة القدم.

مطارات وقطارات تحت الضغط

تعطلت حركة السفر الجوي في أكثر من دولة أوروبية، مع إلغاء عشرات الرحلات في مطار هيثرو بلندن، وامتداد الاضطرابات من جمهورية التشيك حتى موسكو التي أُلغيت فيها أكثر من 300 رحلة عبر أربعة مطارات. وفي جنوب غرب إنكلترا أُلغيت جميع رحلات القطار في كورنوال، وسط تحذيرات جوية واسعة.

كهرباء مقطوعة عن مئات الآلاف

في بريطانيا، بقي نحو 50 ألف منزل بلا كهرباء حتى بعد الظهر وفق مزود الطاقة "ناشونال غريد"، بعد ليلة شهدت رياحاً قوية وثلوجاً كثيفة. وفي فرنسا، انقطعت الكهرباء عن حوالي 320 ألف منزل، تركزت غالبيتها في النورماندي، مع تسجيل رياح بلغت 213 كيلومتراً في الساعة ليلاً في منطقة المانش، وتسبب العصف باقتلاع أشجار وسقوط إحداها على منزل من دون إصابات.

تحذيرات نادرة و"أمواج هائلة"

صدرت تحذيرات جوية في بريطانيا وألمانيا، بينها إنذار أحمر نادر من الرياح في جزر سيلي البريطانية. وفي إنكلترا وويلز بلغت سرعة الرياح 160 كيلومتراً في الساعة، مع تنبيه من "أمواج هائلة" وظروف خطيرة على السواحل. كما فُعل تحذير برتقالي من الثلوج في ويلز ووسط إنكلترا وأجزاء من الشمال، مع توقعات لوصول سماكة الثلوج إلى 30 سنتيمتراً في بعض المناطق.

ألمانيا تحت وطأة "إيلي".. ومباراتان خارج الجدول

شمال ألمانيا واجه اضطرابات شديدة بفعل الثلوج والرياح التي جلبتها العاصفة "إيلي"، مع إغلاق مدارس في هامبورغ وبريمن، وإلغاء خدمات القطارات للمسافات الطويلة على أن تعود تدريجياً بدءاً من السبت. كما أُلغيت أو أُجلت رحلات في مطار هامبورغ، وتعثرت حركة السير على طرق رئيسية وصولاً إلى منطقة فرانكفورت، فيما توقفت حركة الباصات بالكامل وبعض خطوط الترامواي حتى إشعار آخر.

وبسبب الأحوال الجوية، أُلغيت مباراتان كانتا مقررتين السبت بين سان باولي ولايبزيغ، وبين فيردر بريمن وهوفنهايم. كذلك أغلقت "فولكسفاغن" مصنعها في إمدن بشمال شرق ألمانيا حيث يعمل نحو 8000 شخص.

البلقان يلتقط أنفاسه والبرد مستمر

بالتوازي، بدأت مياه الفيضانات بالانحسار في أجزاء من البلقان بعد إجلاءات واسعة خلال الأسبوع، بينما استمرت التحذيرات من الجليد والثلوج في أكثر من دولة. وفي ألبانيا بدأ حصر أضرار الفيضانات التي غمرت مئات المنازل، فيما بقيت مناطق في غرب صربيا بلا كهرباء لأيام بعد انقطاع تسبب به الطقس. (العربية)
إقتصاد

عربي-دولي

البريطانية

البريطاني

جمهورية

التيار

أوروبي

الطويل

ألباني

الشمال

