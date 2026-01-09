ضباط للأسد عادوا إلى الساحة.. ومصدر عسكري يكشف ما يحصل

كشف مصدر عسكري سوري، أن الجيش يستعد للضغط على خطوط الدفاع الأولى بحي الشيخ مقصود في حلب، في خضم اضطرابات تشهدها منذ أيام المدينة الواقعة شمالي البلاد.



وقال المصدر العسكري لـ" عربية"، إن "الهدف إجبار المقاتلين الأجانب التابعين لحزب العمال الكردستاني على مغادرة الحي وبسط الأمن فيه".



وأضاف: "المقاتلون الأجانب يرفضون تنفيذ اتفاقات الانسحاب السابقة، ويتبعون سياسة المماطلة والتسويف"، مشيرا إلى أن "استمرار التعنت يرفع احتمالات التصعيد العسكري"، وفق تعبيره.



وذكر المصدر أن "ضباطا وعناصر من قوات نظام يقاتلون إلى جانب المقاتلين داخل حي الشيخ مقصود"، أحد المناطق ذات الأغلبية في حلب. (سكاي نيوز)



Advertisement