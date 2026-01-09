فرنسا وبريطانيا وألمانيا تدين قتل المتظاهرين في إيران

نددت فرنسا وبريطانيا وألمانيا نددت بشدة، بقتل متظاهرين في إيران حسب مكتب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس: "نشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن عنف قوات الأمن الإيرانية، وندين بشدّة قتل المحتجين".
وحث القادة السلطات الإيرانية على ضبط النفس وعدم اللجوء للعنف وصون الحقوق الأساسية للإيرانيين.
وجاء في البيان: "تتحمل السلطات الإيرانية مسؤولية حماية شعبها، وعليها ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من الانتقام".