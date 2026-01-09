تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

فرنسا وبريطانيا وألمانيا تدين قتل المتظاهرين في إيران

Lebanon 24
09-01-2026 | 14:47
نددت فرنسا ⁠وبريطانيا ‍وألمانيا نددت بشدة، بقتل متظاهرين في إيران حسب مكتب ‍الرئيس ‍الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس: "نشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن عنف قوات الأمن الإيرانية، وندين بشدّة قتل المحتجين".

وحث القادة ‍السلطات ⁠الإيرانية ‌على ⁠ضبط ‍النفس ⁠وعدم اللجوء ‌للعنف ‍وصون ‌الحقوق ‍الأساسية للإيرانيين.

وجاء ⁠في ‍البيان: "تتحمل السلطات ⁠الإيرانية مسؤولية حماية شعبها، وعليها ‌ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي دون ‍خوف من الانتقام".

الرئيس الفرنسي إيمانويل

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

وقال الرئيس

قوات الأمن

الإيرانية

البريطاني

الإيراني

