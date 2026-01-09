فرنسا وبريطانيا وألمانيا تدين قتل المتظاهرين في إيران

نددت ⁠وبريطانيا ‍وألمانيا نددت بشدة، بقتل متظاهرين في حسب مكتب ‍الرئيس ‍الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وقال ماكرون ورئيس الوزراء كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس: "نشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن عنف ، وندين بشدّة قتل المحتجين".

وحث ‍السلطات ⁠الإيرانية ‌على ⁠ضبط ‍النفس ⁠وعدم اللجوء ‌للعنف ‍وصون ‌الحقوق ‍الأساسية للإيرانيين.

وجاء ⁠في ‍البيان: "تتحمل السلطات ⁠الإيرانية مسؤولية حماية شعبها، وعليها ‌ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي دون ‍خوف من الانتقام".