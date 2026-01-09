ضربة روسية تحرم الملايين في أوكرانيا من الكهرباء

تسند جهوداً تُبذل لإعادة تشغيل خدمات الطاقة في والحفاظ على دفء العائلات، بعد هجوم واسع وقع ليلاً واستهدف ومدناً أخرى بمئات المسيّرات وعدة صواريخ، بينها صاروخ "قادر على حمل رؤوس نووية" وفق تقارير إعلامية.



في كييف، قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأُصيب نحو 25 آخرين، فيما تُركت آلاف المباني السكنية من دون تدفئة في ذروة برد الشتاء. وبين الضحايا مسعف كان يشارك في إنقاذ آخرين ضمن فرق الطوارئ.



أوضحت في منشور أن "أربعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية أُصيبوا، وتضررت ثلاث سيارات إسعاف" خلال الهجوم.



أشارت إلى تقارير عن إصابة ثلاثة أطفال، وأن الهجوم "ترك الملايين بدون تدفئة ومياه وكهرباء"، مؤكدة أنها تعمل على تعزيز أنظمة الطاقة لدعم عمليات الإصلاح وتواصل العمل مع السلطات المحلية لاستمرار الخدمات الأساسية للأطفال والأسر.



في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، تحدث عن توزيع وجبات ساخنة على السكان المتضررين وفرق الاستجابة الأولية، إضافة إلى توفير مواد بناء لتغطية الشقق المتضررة.



المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أرنسدورف هاسلوند، ربطت الهجوم بأسبوع شهد غارات مكثفة على خاركيف ودنيبرو وخيرسون، معتبرة أن ما يجري "يؤكد استمرار هذا التوجه" وأن التصعيد مرشح للاستمرار خلال عام 2026، في ظل حرب متواصلة وطقس قاسٍ واستهداف للبنية التحتية للطاقة.

