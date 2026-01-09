تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الإمارات تدعو لحل سلمي وخفض التصعيد في أوكرانيا
Lebanon 24
09-01-2026
|
15:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت دولة
الإمارات
على ضرورة حماية المباني المدنية والدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات وفق الأعراف والمواثيق الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي، وذلك إثر تعرض مبنى
سفارة دولة قطر
للضرر في العاصمة
الأوكرانية
"
كييف
" جراء القصف الذي استهدف المدينة.
وشددت
وزارة الخارجية
، في بيانها، على
التزام
دولة الإمارات
بمواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في
أوكرانيا
، مؤكدة موقفها الداعي إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار معاناة المدنيين.
