حائزة نوبل شيرين عبادي: تكتيك حجب الإنترنت يمهّد لمجزرة في إيران

حذّرت الحائزة على نوبل للسلام، عبادي، الجمعة، من احتمال أن تكون في الجمهورية الإسلامية تستعد لارتكاب "مجزرة في ظل الانقطاع الواسع للاتصالات" بعد حجب الإنترنت على مستوى البلاد.



وقالت الناشطة المقيمة في المنفى حاليا عبر " " إن حجب الإنترنت في "ليس نتيجة عطل تقني.. إنه تكتيك".



وذكرت أنها تلقت معلومات تفيد بأن المئات نقلوا إلى مستشفى في ، الخميس، جراّء "إصابات خطيرة في عيونهم" ناجمة عن تعرّضهم لإطلاق نار من بنادق خرطوش. (الحدث)

