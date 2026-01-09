تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ترامب: واشنطن ستحدد شركات النفط الأميركية المسموح لها بالاستثمار في فنزويلا

Lebanon 24
09-01-2026 | 15:20
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستحدد الشركات التي سيُسمح لها بالاستثمار في قطاع النفط الفنزويلي، مؤكدا أن شركات النفط ستتعامل مباشرة مع واشنطن وليس مع الحكومة الفنزويلية.

وأوضح ترامب، أن الشركات الأميركية "ستجني ثروة عظيمة من فنزويلا"، مشيرا إلى أن بلاده ستناقش خلال المرحلة المقبلة كيفية إعادة بناء صناعة النفط هناك.

وأضاف الرئيس الأميركي أن فنزويلا قدمت للولايات المتحدة نحو 30 مليون برميل من النفط "أمس"، على حد تعبيره، لافتا إلى أن واشنطن استولت أيضا على ناقلة نفط غادرت فنزويلا من دون موافقتها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه فنزويلا توترات سياسية واقتصادية متواصلة، وسط تحركات دولية وإقليمية متسارعة تتعلق بملفات الطاقة والأزمات في الشرق الأوسط.

