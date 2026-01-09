ترامب: واشنطن ستحدد شركات النفط الأميركية المسموح لها بالاستثمار في فنزويلا

أكد الرئيس الأميركي أن ستحدد الشركات التي سيُسمح لها بالاستثمار في قطاع ، مؤكدا أن شركات النفط ستتعامل مباشرة مع وليس مع الحكومة الفنزويلية.

وأوضح ، أن الشركات الأميركية "ستجني ثروة عظيمة من "، مشيرا إلى أن بلاده ستناقش خلال المرحلة المقبلة كيفية إعادة بناء صناعة النفط هناك.

وأضاف الرئيس الأميركي أن فنزويلا قدمت للولايات المتحدة نحو 30 مليون برميل من النفط "أمس"، على حد تعبيره، لافتا إلى أن واشنطن استولت أيضا على ناقلة نفط غادرت فنزويلا من دون موافقتها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه فنزويلا توترات سياسية واقتصادية متواصلة، وسط تحركات دولية وإقليمية متسارعة تتعلق بملفات الطاقة والأزمات في .