بالطريقة السهلة أو الصعبة.. ترامب: سنسيطر على غرينلاند

عاد ملف غرينلاند إلى الواجهة بعدما جدّد اهتمامه بالجزيرة ، واعتبرها حاجة أمنية للولايات المتحدة، ضمن سباق النفوذ في القطب بين ومنافسيها.

وقال خلال حديث مع الصحفيين إن ستتعامل مع قضية غرينلاند "بالطريقة السهلة" أو "بالطريقة الصعبة"، مؤكدا انه سنقوم بشيء ما في غرينلاند سواء أعجبهم ذلك أم لا لأننا إذا لم نفعل فستسيطر عليها أو .



في المقابل، شدّد رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن على أن سكان لا يعيشون هاجس "استيلاء أميركي وشيك"، مؤكداً أن غرينلاند "دولة ديمقراطية" ولا مجال لمقارنتها بأي سيناريوات أخرى.



وفي كوبنهاغن، أبدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن جدية في التعامل مع تصريحات ترامب، مع تمسّك واضح بموقف مفاده أن غرينلاند لا تريد أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة.