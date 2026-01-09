تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

غارات إسرائيلية على غزة.. اغتيال قادة عسكريين في القسام

Lebanon 24
09-01-2026 | 16:40
A-
A+
Doc-P-1466288-639035984810660346.jfif
Doc-P-1466288-639035984810660346.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الجيش الإسرائيلي "اغتيال عدد من القادة العسكريين في كتائب القسام الجناح المسلح لحماس، خلال موجة غارات شنها على قطاع غزة الخميس، وأسفرت عن مقتل 14 فلسطينيًا".

وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه الهجمات كانت ردًا على "محاولة فاشلة" لإطلاق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإنه نجح في اغتيال "كمال عواد، قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حماس"، مشيرًا إلى أنه مرتبط بأنشطة ضد الجيش الإسرائيلي خلال الحرب وقبلها.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "قتل أحمد ثابت، قائد ورشة إنتاج في حماس"، مضيفًأ أنه "كان يعتبر مركز خبرة مهما في إنتاج وسائل قتالية استخدمت لإطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل".

وأشار إلى أنه ما زال يفحص نتائج غارة استهدفت الناشط في حماس أحمد مجدلاوي.

وقال إن "مجدلاوي من وحدة النخبة في كتيبة النصيرات، والذي اقتحم حفل النوفا خلال (عملية) السابع من تشرين الأول 2023".

وأضاف: "في غارة أخرى شمال قطاع غزة، هاجم الجيش الإسرائيلي وقضى على أربعة عناصر عملوا داخل مجمّع قيادة وسيطرة تابع لحماس".

وتابع: "استخدم عناصر حماس المجمّع لتخزين وسائل قتالية ولدفع مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي طوال فترة الحرب".

واتهم عناصر حماس الذين تم استهدافهم في هذا المجمع بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ "هجوم وشيك" ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "تم استهداف بنى تحتية إرهابية، من بينها ثماني فتحات إطلاق تابعة لحماس، وموقعان لإنتاج وسائل قتالية، وثلاثة مستودعات أسلحة".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كتائب القسام: مسيرة جهادنا لن تتوقف واغتيال القادة لن يفت في عضدنا بل سيزيدنا قوة وصلابة
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:29:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في حماس للعربية: الحركة عينت قادة ونوابا في القسام والمكتب السياسي ومجلس الشورى
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:29:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أمني إسرائيلي يؤكد اغتيال القيادي بالقسام رائد سعد
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:29:49 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام تعلن رسميا مقتل الناطق العسكري أبو عبيدة
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:29:49 Lebanon 24 Lebanon 24

كتائب القسام

كمال عواد

أحمد ثابت

قطاع غزة

إسرائيل

فلسطين

القادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:38 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:39 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:10 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:31 | 2026-01-09
Lebanon24
16:28 | 2026-01-09
Lebanon24
16:25 | 2026-01-09
Lebanon24
16:18 | 2026-01-09
Lebanon24
16:05 | 2026-01-09
Lebanon24
16:00 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24