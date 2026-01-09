تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
إيران بلا إنترنت.. تشويش يطال "ستارلينك" و"قوائم بيضاء" تعيد الامتيازات
Lebanon 24
09-01-2026
|
16:31
بعد نحو عشرين ساعة على انقطاع الإنترنت الوطني، تعيش
إيران
عزلة رقمية شبه كاملة: لا اتصال موثوق بالإنترنت الدولي أو المحلي، وتعطّل واسع للمكالمات، وشلل طال خدمات يومية من المصارف إلى تطبيقات النقل والتسوق.
العطل امتدّ إلى "ستارلينك" التي كانت تُعدّ خياراً أخيراً. تقارير متخصصة تتحدث عن تشويش واسع النطاق على الأقمار الصناعية، مع تدهور حاد في حركة البيانات تدريجياً وصولاً إلى مستويات مرتفعة مساءً، وتفاوت واضح في جودة الاتصال بين منطقة وأخرى.
بالتوازي، ظهر نظام "القائمة البيضاء" الذي يمنح جهات
مختارة
وصولاً محدوداً للإنترنت، فبدأت منصات وحسابات رسمية وقنوات موالية بالعودة تدريجياً، فيما بقيت الغالبية خارج الشبكة. الصورة الأوضح:
إنترنت
امتيازي يعود لفئات محددة، وبلد واسع يُترك في الظلام الرقمي وسط احتجاجات متصاعدة وأسئلة مفتوحة حول موعد عودة الاتصال. (ايران واير)
