تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

إيران بلا إنترنت.. تشويش يطال "ستارلينك" و"قوائم بيضاء" تعيد الامتيازات

Lebanon 24
09-01-2026 | 16:31
A-
A+
Doc-P-1466289-639035984951241222.png
Doc-P-1466289-639035984951241222.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد نحو عشرين ساعة على انقطاع الإنترنت الوطني، تعيش إيران عزلة رقمية شبه كاملة: لا اتصال موثوق بالإنترنت الدولي أو المحلي، وتعطّل واسع للمكالمات، وشلل طال خدمات يومية من المصارف إلى تطبيقات النقل والتسوق.

العطل امتدّ إلى "ستارلينك" التي كانت تُعدّ خياراً أخيراً. تقارير متخصصة تتحدث عن تشويش واسع النطاق على الأقمار الصناعية، مع تدهور حاد في حركة البيانات تدريجياً وصولاً إلى مستويات مرتفعة مساءً، وتفاوت واضح في جودة الاتصال بين منطقة وأخرى.

بالتوازي، ظهر نظام "القائمة البيضاء" الذي يمنح جهات مختارة وصولاً محدوداً للإنترنت، فبدأت منصات وحسابات رسمية وقنوات موالية بالعودة تدريجياً، فيما بقيت الغالبية خارج الشبكة. الصورة الأوضح: إنترنت امتيازي يعود لفئات محددة، وبلد واسع يُترك في الظلام الرقمي وسط احتجاجات متصاعدة وأسئلة مفتوحة حول موعد عودة الاتصال. (ايران واير)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إيران يصف تهديد ترامب بالتدخل دعما للمتظاهرين بأنه "متهور" و"خطير"
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة تصوت على قرار يلزم إيران بالإبلاغ "بلا تأخير" عن مخزونها النووي
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة العراقية: إعفاء مسؤولين في لجنة تجميد أموال الإرهابيين بعد إدراجهم "حزب الله" و"أنصار الله" في قوائم الإرهاب
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان تحذيريّ من شركة "امتياز كهرباء جبيل"
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

مختارة

إنترنت

مار ال

الغال

ايران

إيرا

الصن

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:38 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:39 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-01-09
Lebanon24
16:28 | 2026-01-09
Lebanon24
16:25 | 2026-01-09
Lebanon24
16:18 | 2026-01-09
Lebanon24
16:05 | 2026-01-09
Lebanon24
16:00 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24