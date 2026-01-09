ترامب يؤكد: الشركات الأميركية ستجني "ثروة عظيمة" من فنزويلا

أعلن الرئيس الأميركي ان ستحدد الشركات التي سيُسمح لها بالاستثمار في قطاع ، مشيرا إلى أن شركات النفط ستتعامل مباشرة مع وليس مع الحكومة الفنزويلية.



وقال في تصريحات صحفية إن الشركات الأميركية "ستجني ثروة عظيمة من "، مضيفا أن بلاده ستناقش خلال المرحلة المقبلة كيفية إعادة بناء صناعة النفط هناك.



وتابع الرئيس الأميركي أن فنزويلا قدمت مؤخرا للولايات المتحدة نحو 30 مليون برميل من النفط على حد تعبيره، لافتا إلى أن واشنطن استولت أيضا على ناقلة نفط غادرت فنزويلا من دون موافقتها.



