تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
5
o
زحلة
7
o
بعلبك
-8
o
بشري
9
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يؤكد: الشركات الأميركية ستجني "ثروة عظيمة" من فنزويلا
Lebanon 24
09-01-2026
|
23:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ان
الولايات المتحدة
ستحدد الشركات التي سيُسمح لها بالاستثمار في قطاع
النفط
الفنزويلي
، مشيرا إلى أن شركات النفط ستتعامل مباشرة مع
واشنطن
وليس مع الحكومة الفنزويلية.
وقال
ترامب
في تصريحات صحفية إن الشركات الأميركية "ستجني ثروة عظيمة من
فنزويلا
"، مضيفا أن بلاده ستناقش خلال المرحلة المقبلة كيفية إعادة بناء صناعة النفط هناك.
وتابع الرئيس الأميركي أن فنزويلا قدمت مؤخرا للولايات المتحدة نحو 30 مليون برميل من النفط على حد تعبيره، لافتا إلى أن واشنطن استولت أيضا على ناقلة نفط غادرت فنزويلا من دون موافقتها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: الشركات الأميركية ستجني ثروة عظيمة من فنزويلا
Lebanon 24
ترامب: الشركات الأميركية ستجني ثروة عظيمة من فنزويلا
10/01/2026 08:03:13
10/01/2026 08:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: كلّفْنا روبيو بالعمل مع نائبة الرئيس الفنزويلي ونعتقد أنها ستكون جاهزة لجعل فنزويلا عظيمة مجددًا
Lebanon 24
ترامب: كلّفْنا روبيو بالعمل مع نائبة الرئيس الفنزويلي ونعتقد أنها ستكون جاهزة لجعل فنزويلا عظيمة مجددًا
10/01/2026 08:03:13
10/01/2026 08:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صادق الصبّاح في "Beirut One" "الصناعات الإبداعية هي ثروة لبنان الحقيقية"
Lebanon 24
صادق الصبّاح في "Beirut One" "الصناعات الإبداعية هي ثروة لبنان الحقيقية"
10/01/2026 08:03:13
10/01/2026 08:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: واشنطن ستحدد شركات النفط الأميركية المسموح لها بالاستثمار في فنزويلا
Lebanon 24
ترامب: واشنطن ستحدد شركات النفط الأميركية المسموح لها بالاستثمار في فنزويلا
10/01/2026 08:03:13
10/01/2026 08:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الفنزويلي
فنزويلية
دونالد
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالوسائل الدبلوماسية.. هكذا أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة التصدي للعدوان الاسرائيلي
Lebanon 24
بالوسائل الدبلوماسية.. هكذا أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة التصدي للعدوان الاسرائيلي
00:49 | 2026-01-10
10/01/2026 12:49:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تصادم مروع جنوب مصر.. وشقوط العشرات بين قتلى وجرحى
Lebanon 24
تصادم مروع جنوب مصر.. وشقوط العشرات بين قتلى وجرحى
00:31 | 2026-01-10
10/01/2026 12:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
شلل في النقل ومئات الآلاف بلا كهرباء.. العواضف تجتاح اوروبا
Lebanon 24
شلل في النقل ومئات الآلاف بلا كهرباء.. العواضف تجتاح اوروبا
00:28 | 2026-01-10
10/01/2026 12:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 13 يوماً.. وتيرة التظاهرات ترتفع في ايران وانقطاع تام للانترنت
Lebanon 24
بعد 13 يوماً.. وتيرة التظاهرات ترتفع في ايران وانقطاع تام للانترنت
00:09 | 2026-01-10
10/01/2026 12:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية بانتهاك مجالها الجوي بطائرة مسيّرة
Lebanon 24
كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية بانتهاك مجالها الجوي بطائرة مسيّرة
23:38 | 2026-01-09
09/01/2026 11:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
Lebanon 24
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
06:38 | 2026-01-09
09/01/2026 06:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
07:59 | 2026-01-09
09/01/2026 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
12:30 | 2026-01-09
09/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
13:39 | 2026-01-09
09/01/2026 01:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
13:00 | 2026-01-09
09/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:49 | 2026-01-10
بالوسائل الدبلوماسية.. هكذا أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة التصدي للعدوان الاسرائيلي
00:31 | 2026-01-10
تصادم مروع جنوب مصر.. وشقوط العشرات بين قتلى وجرحى
00:28 | 2026-01-10
شلل في النقل ومئات الآلاف بلا كهرباء.. العواضف تجتاح اوروبا
00:09 | 2026-01-10
بعد 13 يوماً.. وتيرة التظاهرات ترتفع في ايران وانقطاع تام للانترنت
23:38 | 2026-01-09
كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية بانتهاك مجالها الجوي بطائرة مسيّرة
23:34 | 2026-01-09
"باللين أو بالشدة".. ترامب يؤكد: سنتولى أمر غرينلاند
فيديو
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
03:02 | 2026-01-09
10/01/2026 08:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
10/01/2026 08:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
10/01/2026 08:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24