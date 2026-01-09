تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
5
o
زحلة
7
o
بعلبك
-8
o
بشري
9
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: واشنطن مسؤولة عن تحوّل الاحتجاجات إلى أعمال عنف
Lebanon 24
09-01-2026
|
23:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهم
السفير الإيراني
لدى
الأمم المتحدة
أمير
سعيد إيرواني
الولايات المتحدة
بأنها المسؤولية عن تحوّل الاحتجاجات السلمية في
إيران
إلى "أعمال عنف هدامة وتخريبية واسعة النطاق".
وقال إيرواني في كلمة أمام
مجلس الأمن الدولي
، الجمعة، إن بلاده تندد بما وصفه بـ"السلوك المستمر وغير القانوني وغير المسؤول للولايات المتحدة الأميركية"، متهماً
واشنطن
بالتدخل في
الشؤون الداخلية
لإيران.
ونقلت وكالة
رويترز
عن رسالة كتبها السفير
الإيراني
أن هذا التدخل يتم "بالتنسيق مع النظام
الإسرائيلي
"، من خلال "التهديدات والتحريض والتشجيع المتعمد على زعزعة الاستقرار والعنف".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب
Lebanon 24
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب
10/01/2026 08:03:07
10/01/2026 08:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: لن يكون هناك مستقبل في غزة طالما أن حماس تمتلك أسلحة
Lebanon 24
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: لن يكون هناك مستقبل في غزة طالما أن حماس تمتلك أسلحة
10/01/2026 08:03:07
10/01/2026 08:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة: مستعدون لتقديم ضمانات بأن برنامجنا النووي سلمي
Lebanon 24
المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة: مستعدون لتقديم ضمانات بأن برنامجنا النووي سلمي
10/01/2026 08:03:07
10/01/2026 08:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلومبرغ": سفير أميركا لدى الأمم المتحدة يبدأ غدا جولة تشمل إسرائيل والأردن
Lebanon 24
"بلومبرغ": سفير أميركا لدى الأمم المتحدة يبدأ غدا جولة تشمل إسرائيل والأردن
10/01/2026 08:03:07
10/01/2026 08:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي
الولايات المتحدة
السفير الإيراني
الشؤون الداخلية
الأمم المتحدة
سعيد إيرواني
الأمن الدولي
مجلس الأمن
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالوسائل الدبلوماسية.. هكذا أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة التصدي للعدوان الاسرائيلي
Lebanon 24
بالوسائل الدبلوماسية.. هكذا أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة التصدي للعدوان الاسرائيلي
00:49 | 2026-01-10
10/01/2026 12:49:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تصادم مروع جنوب مصر.. وشقوط العشرات بين قتلى وجرحى
Lebanon 24
تصادم مروع جنوب مصر.. وشقوط العشرات بين قتلى وجرحى
00:31 | 2026-01-10
10/01/2026 12:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
شلل في النقل ومئات الآلاف بلا كهرباء.. العواضف تجتاح اوروبا
Lebanon 24
شلل في النقل ومئات الآلاف بلا كهرباء.. العواضف تجتاح اوروبا
00:28 | 2026-01-10
10/01/2026 12:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 13 يوماً.. وتيرة التظاهرات ترتفع في ايران وانقطاع تام للانترنت
Lebanon 24
بعد 13 يوماً.. وتيرة التظاهرات ترتفع في ايران وانقطاع تام للانترنت
00:09 | 2026-01-10
10/01/2026 12:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية بانتهاك مجالها الجوي بطائرة مسيّرة
Lebanon 24
كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية بانتهاك مجالها الجوي بطائرة مسيّرة
23:38 | 2026-01-09
09/01/2026 11:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
Lebanon 24
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
06:38 | 2026-01-09
09/01/2026 06:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
07:59 | 2026-01-09
09/01/2026 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
12:30 | 2026-01-09
09/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
13:39 | 2026-01-09
09/01/2026 01:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
13:00 | 2026-01-09
09/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:49 | 2026-01-10
بالوسائل الدبلوماسية.. هكذا أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة التصدي للعدوان الاسرائيلي
00:31 | 2026-01-10
تصادم مروع جنوب مصر.. وشقوط العشرات بين قتلى وجرحى
00:28 | 2026-01-10
شلل في النقل ومئات الآلاف بلا كهرباء.. العواضف تجتاح اوروبا
00:09 | 2026-01-10
بعد 13 يوماً.. وتيرة التظاهرات ترتفع في ايران وانقطاع تام للانترنت
23:38 | 2026-01-09
كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية بانتهاك مجالها الجوي بطائرة مسيّرة
23:34 | 2026-01-09
"باللين أو بالشدة".. ترامب يؤكد: سنتولى أمر غرينلاند
فيديو
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
03:02 | 2026-01-09
10/01/2026 08:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
10/01/2026 08:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
10/01/2026 08:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24