Najib Mikati
السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: واشنطن مسؤولة عن تحوّل الاحتجاجات إلى أعمال عنف

Lebanon 24
09-01-2026 | 23:20
اتهم السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الولايات المتحدة بأنها المسؤولية عن تحوّل الاحتجاجات السلمية في إيران إلى "أعمال عنف هدامة وتخريبية واسعة النطاق".

وقال إيرواني في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إن بلاده تندد بما وصفه بـ"السلوك المستمر وغير القانوني وغير المسؤول للولايات المتحدة الأميركية"، متهماً واشنطن بالتدخل في الشؤون الداخلية لإيران.

ونقلت وكالة رويترز عن رسالة كتبها السفير الإيراني أن هذا التدخل يتم "بالتنسيق مع النظام الإسرائيلي"، من خلال "التهديدات والتحريض والتشجيع المتعمد على زعزعة الاستقرار والعنف".
