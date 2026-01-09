لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.. محادثات بين واشنطن وكراكاس

أكدت بدء محادثات مع بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وقالت الحكومة الفنزويلية إن دبلوماسيين أميركيين زاروا كراكاس لإجراء محادثات تتعلق بإعادة فتح السفارة الأميركية، في وقت تجمع فيه أقارب سجناء سياسيين أمام السجون بانتظار الإفراج عن ذويهم، مع بدء السلطات إطلاق سراح عدد منهم، وهي خطوة قالت إنها جاءت بدفع منها.وقال إيفان خيل، في بيان، إن حكومة الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز "قررت بدء عملية دبلوماسية استكشافية مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية، تهدف إلى إعادة تركيز البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين".من جانبه، قال مسؤول أميركي، طلب عدم هويته، إن كبير الدبلوماسيين في جون ماكنمارا ومسؤولين آخرين "سافروا إلى كراكاس لإجراء تقييم أولي لاحتمال استئناف العمليات الدبلوماسية على مراحل"، مؤكدا أن فنزويلا سترد بالمثل بإرسال وفد إلى واشنطن.