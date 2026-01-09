تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.. محادثات بين واشنطن وكراكاس

Lebanon 24
09-01-2026 | 23:24
أكدت فنزويلا بدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 

وقالت الحكومة الفنزويلية إن دبلوماسيين أميركيين زاروا كراكاس لإجراء محادثات تتعلق بإعادة فتح السفارة الأميركية، في وقت تجمع فيه أقارب سجناء سياسيين أمام السجون بانتظار الإفراج عن ذويهم، مع بدء السلطات إطلاق سراح عدد منهم، وهي خطوة قالت واشنطن إنها جاءت بدفع منها.


وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، في بيان، إن حكومة الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز "قررت بدء عملية دبلوماسية استكشافية مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية، تهدف إلى إعادة تركيز البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين".

من جانبه، قال مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن كبير الدبلوماسيين الأميركيين في كولومبيا جون ماكنمارا ومسؤولين آخرين "سافروا إلى كراكاس لإجراء تقييم أولي لاحتمال استئناف العمليات الدبلوماسية على مراحل"، مؤكدا أن فنزويلا سترد بالمثل بإرسال وفد إلى واشنطن.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24