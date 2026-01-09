تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

سيترشح لولاية جديدة.. نتنياهو يعلن رغبته في استغناء إسرائيل عن المساعدات العسكرية الأميركية

Lebanon 24
09-01-2026 | 23:30
أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رغبته في أن تستغني بلاده عن المساعدات العسكرية الأميركية في غضون 10 سنوات.

وقال في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية الأسبوعية نُشرت مساء أمس الجمعة : "خلال زيارتي الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكدت تقديرنا العميق للمساعدات العسكرية التي قدمتها لنا الولايات المتحدة على مر السنين".

وتابع: "لكننا أيضا بلغنا مرحلة النضج. طورنا قدرات استثنائية، وسيصل اقتصادنا قريبا، خلال عقد من الزمن، إلى 1000 مليار دولار".

وأضاف: "لذلك، أرغب في تقليص المساعدات العسكرية تدريجا في السنوات المقبلة".

وشهدت صناعة الدفاع في إسرائيل التي تعيش حالة حرب شبه دائمة منذ تأسيسها عام 1948، نموا مطردا منذ سنوات.

ومع ذلك، تتلقى إسرائيل حوالي 3.8 مليار دولار سنويا كمساعدات مالية من الولايات المتحدة لشراء أسلحة منها، بموجب اتفاقية وُقعت عام 2016، ودخلت حيز التنفيذ عام 2019، وتستمر حتى عام 2028.

إلى ذلك، أكد نتنياهو عزمه الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة التي ستجري في موعد أقصاه أواخر تشرين الأول 2026.

